Πολίτες στη Λήμνο αρνήθηκαν να δώσουν το χέρι στον Γεωργιάδη - Η αντίδραση του υπουργού Υγείας

«Η γοητεία της αγένειας και της τοξικότητας» έγραψε στο X ο υπουργός Υγείας 

Newsbomb

Πολίτες στη Λήμνο αρνήθηκαν να δώσουν το χέρι στον Γεωργιάδη - Η αντίδραση του υπουργού Υγείας
ΕΛΛΑΔΑ
4'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Snapshot
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε τη Λήμνο για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.
  • Στη διάρκεια της περιοδείας του στη Μύρινα, δύο πολίτες αρνήθηκαν να του δώσουν το χέρι και τον αποδοκίμασαν.
  • Ο Γεωργιάδης αντέδρασε καταδικάζοντας την αγένεια και την τοξικότητα.
Snapshot powered by AI

Στη Λήμνο βρέθηκε την Τετάρτη (29/07/2026), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για την τελετή των εγκαινίων στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας περιόδευσε στη Μύρινα, επισκεπτόμενος την αγορά και μιλώντας με κόσμο. Σε ένα καφενείο έλαβε χώρα και ένα περιστατικό αποδοκιμασίας, όταν δύο πολίτες αρνήθηκαν να δώσουν το χέρι τους στον κ. Γεωργιάδη.

«Τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας;» τον ρώτησε ο ένας από τους δύο πολίτες. Όταν αρνήθηκε να κάνει χειραψία με τον Υπουργό είπε, «τα χέρια μου είναι καθαρά, είναι όλο ιδρώτα και όλο πόνο».

Αργότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε τη δική του απάντηση μέσω Χ, εξηγώντας τι ακριβώς είχε γίνει στο συγκεκριμένο περιστατικό, αναρτώντας το σχετικό βίντεο και τονίζοντας ότι «πρέπει να αντισταθούμε στην "ηρωοποίηση" της αγένειας».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«"Η γοητεία της αγένειας και της τοξικότητας". Από το πρωί σήμερα είμαι στη Λήμνο σε επίσημο ταξίδι για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Τρέχω ασταμάτητα δεν έχω σταματήσει καθόλου. Έχω πάει παντού. Όταν πήγα στην αγορά, προχώρησα μέσα στα καφέ και άρχισα να χαιρετώ τον κόσμο. Όπως θα δείτε στο βίντεο η υποδοχή που μου έκαναν οι απλοί άνθρωποι εκεί ήταν εξαιρετική. Όλοι ευγενέστατοι και φιλικοί. Μέσα σε όλους όσους μου μίλαγαν φιλικά βρέθηκαν δύο (2) αγενέστατοι, που μου μίλησαν υβριστικά. Εγώ δεν τους προσπέρασα, προσπάθησα να τους μιλήσω να δω τί ήθελαν, αλλά δεν ήθελαν παρά να υβρίσουν όχι μόνον εμένα αλλά και όλους όσους ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ως εδώ καλά, Δημοκρατία έχουμε ο καθένας μπορεί να λέει την γνώμη του ακόμη και με αγένεια. Ομως να που μερικά sites, προφανώς από την αγάπη τους για αντιπολίτευση, από όλους όσους όλη την ημέρα με χαιρετούσαν διαρκώς φιλικά, βγαίνουμε φωτογραφίες, μου λένε την γνώμη τους κλπ απομόνωσαν αυτούς τους δύο με τίτλους όπως: «έδιωξαν τον Άδωνι από καφέ στην Λήμνο κλπ». Σημειώστε ότι στο καφέ αυτό κάθησα και ήπια τον καφέ μου για άλλη μισή ώρα μετά από την συνάντησή μου με αυτούς τους δύο αγενεστάτους. Ο λόγος που το γράφω αυτό και ανεβάζω όλη την σκηνή, για να δείτε με τα μάτια σας ότι πλην αυτών των δύο, όλος ο υπόλοιπος κόσμος ήταν φιλικότατος, είναι διότι πρέπει να αντισταθούμε στην «ηρωοποίηση» της αγένειας. Θυμάστε κάποτε που ένας νέος σε μία παρέλαση είχε μουντζώσει τους επισήμους και όλοι οι αριστεροί εδώ μέσα ήρωα τον ανέβαζαν, ήρωα τον κατέβαζαν; Αντί να πουν στο παιδί αυτό πόσο λάθος ήταν αυτό που είχε κάνει, τον παρουσιάζαν περίπου σαν τον Κολοκοτρώνη. Ετσι και εδώ τώρα από ένα ολόκληρο νησί ευγενεστάτων ανθρώπων, προβάλουν ως κανονικότητα την αγένεια και τις ύβρεις. Ούτε η Λήμνος χαρακτηρίζεται από αυτούς τους δύο, ούτε η Ελλάδα πρέπει να γίνει έτσι. Επίσης πρέπει να αντισταθούμε και στην παραπληροφόρηση, η εικόνα ότι αποδοκιμάστηκα, είναι απολύτως ψευδής και εγώ μπορεί να έτυχε να έχω τα πλάνα από ολόκληρη την σκηνή, αλλά αν δεν τα είχα θα εξακολουθούσαν να διαδίδουν ψέματα. Υγ. Ευχαριστώ θερμά την κα Δήμαρχο που με συνάντησε αμέσως μετά και μου ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά τους και ότι αυτοί δεν χαρακτηρίζουν όλο το νησί της Λήμνου. Στην αγένεια θα απαντούμε πάντα με ευγένεια και στις ύβρεις με επιχειρήματα. Αυτοί οι δύο, αφού δεν έμαθαν τρόπους ακόμη σε αυτήν την ηλικία είναι χαμένες περιπτώσεις ούτως ή άλλως, ας μήν τους δώσουμε μεγαλύτερη αξία από όση τους πρέπει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:50LIFESTYLE

Τζάστιν Τριντό: Άπλωσε αντηλιακό στο στήθος της Κέιτι Πέρι και οι φωτογραφίες έγιναν viral

13:46NEWSBOMB

Άνδεις: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 200 τουριστών που παγιδεύτηκαν στο χιόνι – Βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 1.500 οι νεκροί από τον Έμπολα - Οι θάνατοι αυξήθηκαν 50% σε μια εβδομάδα

13:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Συνελήφθησαν 7 ανήλικοι για διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για Μιχαηλίδου: «Επιτομή της woke ατζέντας οι δηλώσεις της»

13:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με μία ιστορική φωτογραφία: Το «πράσινο» μήνυμα του Χουάντσο που ένωσε το ένδοξο παρελθόν με το παρόν του Παναθηναϊκού

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Δερβενοχώρια - Επιχειρούν εναέρια μέσα

13:27WHAT THE FACT

Η ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου ξαναγράφεται - Οι τεχνικές που χρησιμοποίησαν για τις πυραμίδες

13:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια καλοκαιρινή εκπομπή «χτυπά» 20άρι

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τουσκ: Ο πύραυλος που δημιούργησε κρατήρα ήταν πιθανότατα ρωσικός

13:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Art Vitina 2026: Τριήμερο τέχνης, κινηματογράφου και ρεμπέτικου στον Κόκκινο Γάιδαρο της Βυτίνας

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ρέθυμνο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο δήμος Αγίου Βασιλείου – Συνεχίζεται η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες

12:57ΚΟΣΜΟΣ

«Νέο» είδος δεινοσαύρου ηλικίας 210 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στη Ζιμπάμπουε

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άφατη θλίψη στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη φωτιά

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Στρατός Ξηράς: Πότε παρουσιάζονται οι νεοσύλλεκτοι της 2026 Γ’ ΕΣΣΟ – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

12:46LIFESTYLE

«Είπα στον Τομ Χόλαντ να μην βγει με τη Zendaya» - Η αποκάλυψη της παραγωγού του Spider-Man που έγινε viral

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 19χρονος Νορβηγός στρατολογήθηκε για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου για 25.000€ - Από ταλέντο στο ποδόσφαιρο... εκτελεστής της Foxtrot

12:30ΥΓΕΙΑ

Χημικά στο νερό βρύσης ίσως ενέχουν κρυφό κίνδυνο που συνδέεται με τον καρκίνο της μήτρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Δερβενοχώρια - Επιχειρούν εναέρια μέσα

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Πύθωνας 7 μέτρων κατασπάραξε άνδρα στην Ινδονησία – Τον βρήκαν μέσα στην κοιλιά του φιδιού

11:23LIFESTYLE

Άκης Παυλόπουλος-Βασίλης Χιώτης στο τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα»

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλεί να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις - Στη λίστα πιθανών χτυπημάτων Αλεξανδρούπολη, Κύπρος και Ρεβυθούσα

10:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα - «Θέλω να μείνω λίγο μόνη»

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει πυροσβέστης για τους νεκρούς συναδέλφους του: «Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους, τούς είδα με τα μάτια μου, ήταν λάθος που πήγαν εκεί»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άφατη θλίψη στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη φωτιά

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

10:07LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατομμύριο στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες στη Λήμνο αρνήθηκαν να δώσουν το χέρι στον Γεωργιάδη - Η αντίδραση του υπουργού Υγείας

09:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στοπ» στη ζέστη από το ECMWF - Ψυχρή μάζα από τη Ρωσία φέρνει δροσιά τον Αύγουστο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στην Αθήνα για μόσχευμα στο αυτί ο 6χρονος μετά την επίθεση σκύλου – Με τραύματα και η μητέρα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρεόπολη: Ο διευθυντής και γιατρός του Κέντρου Υγείας έσπευσε σε περιστατικό οδηγώντας ασθενοφόρο

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ρέθυμνο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο δήμος Αγίου Βασιλείου – Συνεχίζεται η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στροφή από Δόμνα Μιχαηλίδου μετά τον σάλο: «Στηρίζουμε κάθε οικογένεια – Η πυρηνική οικογένεια έχει ξεχωριστή αξία, αλλά δεν είναι η μόνη μορφή»

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τους τύφλωσε ο καπνός μόλις γύρισε ο άνεμος – Έτσι εγκλωβίστηκαν και πέθαναν οι πυροσβέστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ