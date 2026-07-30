Πολίτες στη Λήμνο αρνήθηκαν να δώσουν το χέρι στον Γεωργιάδη - Η αντίδραση του υπουργού Υγείας

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε τη Λήμνο για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Στη διάρκεια της περιοδείας του στη Μύρινα, δύο πολίτες αρνήθηκαν να του δώσουν το χέρι και τον αποδοκίμασαν.

Ο Γεωργιάδης αντέδρασε καταδικάζοντας την αγένεια και την τοξικότητα. Snapshot powered by AI

Στη Λήμνο βρέθηκε την Τετάρτη (29/07/2026), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για την τελετή των εγκαινίων στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας περιόδευσε στη Μύρινα, επισκεπτόμενος την αγορά και μιλώντας με κόσμο. Σε ένα καφενείο έλαβε χώρα και ένα περιστατικό αποδοκιμασίας, όταν δύο πολίτες αρνήθηκαν να δώσουν το χέρι τους στον κ. Γεωργιάδη.

«Τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας;» τον ρώτησε ο ένας από τους δύο πολίτες. Όταν αρνήθηκε να κάνει χειραψία με τον Υπουργό είπε, «τα χέρια μου είναι καθαρά, είναι όλο ιδρώτα και όλο πόνο».

Αργότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε τη δική του απάντηση μέσω Χ, εξηγώντας τι ακριβώς είχε γίνει στο συγκεκριμένο περιστατικό, αναρτώντας το σχετικό βίντεο και τονίζοντας ότι «πρέπει να αντισταθούμε στην "ηρωοποίηση" της αγένειας».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«"Η γοητεία της αγένειας και της τοξικότητας". Από το πρωί σήμερα είμαι στη Λήμνο σε επίσημο ταξίδι για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Τρέχω ασταμάτητα δεν έχω σταματήσει καθόλου. Έχω πάει παντού. Όταν πήγα στην αγορά, προχώρησα μέσα στα καφέ και άρχισα να χαιρετώ τον κόσμο. Όπως θα δείτε στο βίντεο η υποδοχή που μου έκαναν οι απλοί άνθρωποι εκεί ήταν εξαιρετική. Όλοι ευγενέστατοι και φιλικοί. Μέσα σε όλους όσους μου μίλαγαν φιλικά βρέθηκαν δύο (2) αγενέστατοι, που μου μίλησαν υβριστικά. Εγώ δεν τους προσπέρασα, προσπάθησα να τους μιλήσω να δω τί ήθελαν, αλλά δεν ήθελαν παρά να υβρίσουν όχι μόνον εμένα αλλά και όλους όσους ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ως εδώ καλά, Δημοκρατία έχουμε ο καθένας μπορεί να λέει την γνώμη του ακόμη και με αγένεια. Ομως να που μερικά sites, προφανώς από την αγάπη τους για αντιπολίτευση, από όλους όσους όλη την ημέρα με χαιρετούσαν διαρκώς φιλικά, βγαίνουμε φωτογραφίες, μου λένε την γνώμη τους κλπ απομόνωσαν αυτούς τους δύο με τίτλους όπως: «έδιωξαν τον Άδωνι από καφέ στην Λήμνο κλπ». Σημειώστε ότι στο καφέ αυτό κάθησα και ήπια τον καφέ μου για άλλη μισή ώρα μετά από την συνάντησή μου με αυτούς τους δύο αγενεστάτους. Ο λόγος που το γράφω αυτό και ανεβάζω όλη την σκηνή, για να δείτε με τα μάτια σας ότι πλην αυτών των δύο, όλος ο υπόλοιπος κόσμος ήταν φιλικότατος, είναι διότι πρέπει να αντισταθούμε στην «ηρωοποίηση» της αγένειας. Θυμάστε κάποτε που ένας νέος σε μία παρέλαση είχε μουντζώσει τους επισήμους και όλοι οι αριστεροί εδώ μέσα ήρωα τον ανέβαζαν, ήρωα τον κατέβαζαν; Αντί να πουν στο παιδί αυτό πόσο λάθος ήταν αυτό που είχε κάνει, τον παρουσιάζαν περίπου σαν τον Κολοκοτρώνη. Ετσι και εδώ τώρα από ένα ολόκληρο νησί ευγενεστάτων ανθρώπων, προβάλουν ως κανονικότητα την αγένεια και τις ύβρεις. Ούτε η Λήμνος χαρακτηρίζεται από αυτούς τους δύο, ούτε η Ελλάδα πρέπει να γίνει έτσι. Επίσης πρέπει να αντισταθούμε και στην παραπληροφόρηση, η εικόνα ότι αποδοκιμάστηκα, είναι απολύτως ψευδής και εγώ μπορεί να έτυχε να έχω τα πλάνα από ολόκληρη την σκηνή, αλλά αν δεν τα είχα θα εξακολουθούσαν να διαδίδουν ψέματα. Υγ. Ευχαριστώ θερμά την κα Δήμαρχο που με συνάντησε αμέσως μετά και μου ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά τους και ότι αυτοί δεν χαρακτηρίζουν όλο το νησί της Λήμνου. Στην αγένεια θα απαντούμε πάντα με ευγένεια και στις ύβρεις με επιχειρήματα. Αυτοί οι δύο, αφού δεν έμαθαν τρόπους ακόμη σε αυτήν την ηλικία είναι χαμένες περιπτώσεις ούτως ή άλλως, ας μήν τους δώσουμε μεγαλύτερη αξία από όση τους πρέπει».

«Η γοητεία της αγένειας και της τοξικότητας».

Από το πρωί σήμερα είμαι στη Λήμνο σε επίσημο ταξίδι για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Τρέχω ασταμάτητα δεν έχω σταματήσει καθόλου. Έχω πάει παντού. Όταν πήγα στην αγορά, προχώρησα μέσα στα καφέ και άρχισα να χαιρετώ τον… pic.twitter.com/Zow0xTvMxY — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 29, 2026

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