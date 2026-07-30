Βρετανία: 19χρονος Νορβηγός πήγε να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου για 25.000€

Snapshot Ένοχος για συνωμοσία δολοφονίας κρίθηκε ένας 19χρονος Νορβηγός που ταξίδεψε στη Βρετανία για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου αξίας 25.000 ευρώ.

Ο Νάτλαντ στρατολογήθηκε από τη σουηδική εγκληματική συμμορία Foxtrot, η οποία έχει διασυνδέσεις με την ιρανική κυβέρνηση.

Συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία πριν εκτελέσει τη δολοφονία, ενώ στο δωμάτιό του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά.

Ισχυρίστηκε ότι αρχικά πίστευε πως η αποστολή ήταν αστείο και δεν ήθελε να εκτελέσει τη δολοφονία, αλλά οι ένορκοι απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η ποινή του Νάτλαντ αναμένεται να ανακοινωθεί τον Οκτώβριο, ενώ παραμένει προσωρινά κρατούμενος. Snapshot powered by AI

Ο Γιοχάνες Κόνγκσνες Νάτλαντ στρατολογήθηκε από το εγκληματικό δίκτυο Foxtrot, τη σουηδική συμμορία οργανωμένου εγκλήματος που έχει διασυνδέσεις με την ιρανική κυβέρνηση, για να δολοφονήσει ένα άγνωστο μέχρι στγμής άτομο. Ο 19χρονος, ταλέντο κάποτε στο ποδόσφαιρό που ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών από την ηλικία των 13 ετών, έφτασε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Παρά το γεγονός ότι οι βρετανικές αρχές τον σταμάτησαν λόγω προβλήματος με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και του ζήτησαν να επιστρέψει στη Νορβηγία, εκείνος διέφυγε με ταξί στο Χάντερσφιλντ. Εντός δύο ημερών από την άφιξή του, παρέλαβε 2.000 λίρες σε μετρητά, ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, δύο όπλα και πυρομαχικά, καθοδηγούμενος από έναν άγνωστο συντονιστή με το ψευδώνυμο «Πράκτορας 47».

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας προχώρησε σε αιφνιδιαστική έφοδο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, συλλαμβάνοντάς τον προτού προλάβει να εκτελέσει το σχέδιό του.Σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο δωμάτιό του, οι αστυνομικοί βρήκαν μια πλαστική σακούλα κάτω από το κρεβάτι του που περιείχε ένα ημιαυτόματο πιστόλι, ένα περίστροφο και 19 φυσίγγια.

Από την ανάλυση των στοιχείων και των μηνυμάτων του, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο Νάτλαντ γνώριζε πλήρως τη φονική αποστολή που είχε αναλάβει, έχοντας μάλιστα στείλει αρκετά μηνύματα στην κοπέλα του, στα οποία υπεηρφανευόταν για τον ρόλο του.«Πάω για μια τρελή αποστολή», είχε γράψει στην κοπέλα του. «Θα είναι κάπως ωραίο να σκοτώσω κάποιον. Αν δεν με πιάσουν, πρέπει να γιορτάσουμε».

Ο Νάτλαντ είπε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι αρχικά συμφώνησε με το σχέδιο δολοφονίας με αντάλλαγμα χρήματα για να πληρώσει για ναρκωτικά, νομίζοντας ότι ήταν απλώς ένα «αστείο» ή «απάτη». Μόλις συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν σε «διαμάχη» με το Foxtrot Network, ο Νάτλαντ είπε ότι σχεδίαζε να «αυτοπυροβοληθεί στο πόδι» για να αποφύγει τη δολοφονία.

Ένας από τους φίλους του θυμήθηκε μια συζήτηση όπου ο κατηγορούμενος καυχιόταν ότι «θα έβγαζε πολλά χρήματα και κάποιος θα πέθαινε». Ο Νάτλαντ είπε στους ενόρκους ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν «θαρραλέες» και ότι ήταν στην πραγματικότητα ήταν «τρομοκρατημένος». «Δεν ήμουν διεθνής δολοφόνος», είπε. «Νόμιζα ότι ο κόσμος είχε αυτή την εντύπωση και περίμενε να είμαι αυτός ο τύπος. Ήξερα ότι δεν ήμουν».

Ωστόσο, οι ένορκοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς του. Μετά από 17 ώρες και έξι λεπτά το δικαστήριο στο Old Bailey τον έκρινε ένοχο για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία . Η δικαστής διέταξε την προσωρινή κράτησή του, ενώ η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Οκτώβριο Αλλά οι ένορκοι άκουσαν ότι ο Νάτλαντ είπε ψέματα μετά τη σύλληψή του και προσπάθησε να πείσει την κοπέλα του να μην καταθέσει κατά τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων του από τη φυλακή.