Χημικά στο νερό βρύσης ίσως ενέχουν κρυφό κίνδυνο που συνδέεται με τον καρκίνο της μήτρας

Υποπροϊόντα επεξεργασίας του πόσιμου νερού των πόλεων μπορεί να ενέχουν έναν κρυφό κίνδυνο καρκίνου.

Newsbomb

Χημικά στο νερό βρύσης ίσως ενέχουν κρυφό κίνδυνο που συνδέεται με τον καρκίνο της μήτρας
ΥΓΕΙΑ
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Οι χημικές ουσίες που σχηματίζονται κατά την απολύμανση του πόσιμου νερού βρύσης συσχετίστηκαν με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου της μήτρας σε μια μεγάλη νέα μελέτη. Το πρόβλημα αφορά τα λεγόμενα τριαλογονομεθάνια (trihalomethanes) και αλογονοξικά (haloacetic) οξέα, υποπροϊόντα που δημιουργούνται όταν το χλώριο ή η χλωραμίνη αντιδρούν με φυσικό οργανικό υλικό στο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ευρήματα ΔΕΝ αποδεικνύουν ότι το νερό της βρύσης προκαλεί καρκίνο και δεν αποτελούν λόγο για να σταματήσει κανείς να πίνει το επεξεργασμένο νερό στις πόλεις μας. Ωστόσο, προσθέτουν στοιχεία ότι η μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένα υποπροϊόντα απολύμανσης αξίζει πιο προσεκτική διερεύνηση.

Τι μελέτησαν οι ερευνητές

Η ανάλυση περιελάμβανε 53.100 συμμετέχοντες στην Μελέτη Εκπαιδευτικών γυναικών της Καλιφόρνια που δεν είχαν καρκίνο της μήτρας ούτε είχαν υποβληθεί σε υστερεκτομή κατά την εγγραφή. Οι ερευνητές συνέδεσαν τις διευθύνσεις κατοικίας με τα αρχεία παρακολούθησης του συστήματος ύδρευσης της κοινότητας και την εκτιμώμενη μέση έκθεση σε τριαλογονομεθάνια, αλογονοξικά οξέα, νιτρικά, αρσενικό και ουράνιο.

Οι συμμετέχουσες είχαν ζήσει στη διεύθυνση εγγραφής τους για τουλάχιστον 10 χρόνια και παρακολουθήθηκαν έως το 2020. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, διαγνώστηκαν 1.038 καρκίνοι της μήτρας, συμπεριλαμβανομένων 864 ενδομητριοειδών όγκων και 154 μη ενδομητριοειδών όγκων.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι γυναίκες που εκτέθηκαν σε 15ετή μέσο όρο τουλάχιστον 16 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο συνολικών τριαλογομεθανίων είχαν 18% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου της μήτρας από εκείνες που εκτέθηκαν σε 1,2 μικρογραμμάρια ανά λίτρο ή λιγότερο. Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη για τους ενδομητριοειδείς όγκους, που έδειξαν 23% υψηλότερο κίνδυνο.

Το χλωροφόρμιο ήταν μία από τις μεμονωμένες ενώσεις, που συσχετίστηκαν περισσότερο με τον κίνδυνο. Η υψηλότερη συνολική έκθεση σε αλογονοξικό οξύ συνδέθηκε με 86% υψηλότερο κίνδυνο μη ενδομητριοειδών όγκων, αν και αυτή η εκτίμηση βασίστηκε σε λιγότερες περιπτώσεις και είχε σημαντική στατιστική αβεβαιότητα.

Δεν βρέθηκαν σαφείς συσχετίσεις για νιτρικά, αρσενικό ή ουράνιο. Τα αποτελέσματα παρέμειναν επίσης σε γενικές γραμμές παρόμοια όταν οι αναλύσεις περιορίστηκαν σε συγκεντρώσεις ρύπων κάτω από τα τρέχοντα κανονιστικά όρια των ΗΠΑ.

χημικη αναλυση ποσιμου νερου βρυσης

Γιατί μπορεί αυτές οι χημικές ουσίες να επηρεάζουν την μήτρα;

Ορισμένα υποπροϊόντα απολύμανσης έχουν δείξει ενδοκρινικές διαταραχές και οξειδωτικές επιδράσεις σε εργαστηριακές έρευνες. Επειδή πολλοί καρκίνοι της μήτρας είναι ορμονοευαίσθητοι, η παρεμβολή σε οδούς που σχετίζονται με τα οιστρογόνα είναι μια πιθανή εξήγηση.

Εντούτοις, αυτός ο μηχανισμός παραμένει μια υπόθεση εργασίας. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν δείχνουν ότι η διαδικασία συμβαίνει σε συνηθισμένα επίπεδα έκθεσης στον άνθρωπο και η μελέτη δεν μέτρησε βιολογικές αλλαγές στο εσωτερικό των συμμετεχουσών.

Ποιοι είναι οι κύριοι περιορισμοί της μελέτης;

Πρώτα απ’ όλα, όσον αφορά την Ελλάδα, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα με την χώρα μας, διότι η έρευνα έγινε στις ΗΠΑ. Τα συστήματα επεξεργασίας του πόσιμου νερού βρύσης ενδέχεται να έχουν σημαντικές διαφορές.

Από εκεί και πέρα, αυτή ήταν μια παρατηρητική μελέτη, επομένως μπορεί να εντοπίσει μια συσχέτιση μεν, αλλά δεν μπορεί να διαπιστώσει αιτία και αποτέλεσμα, δε. Οι εκτιμήσεις έκθεσης προήλθαν από δεδομένα συστήματος ύδρευσης, που συνδέονται με οικιακές διευθύνσεις και όχι από μετρήσεις του τι έπινε πραγματικά κάθε συμμετέχουσα. Για παράδειγμα, πολλές ίσως έπιναν εμφιαλωμένο και όχι νερό βρύσης.

Οι ερευνητές επίσης δεν είχαν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση νερού, το φιλτράρισμα στο σπίτι, την έκθεση στον χώρο εργασίας και την έκθεση στην πρώιμη ζωή. Οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε επαφή με πτητικά υποπροϊόντα απολύμανσης μέσω της κατανάλωσης νερού, του ντους και του μπάνιου, αλλά οι μεμονωμένες δόσεις ήταν άγνωστες.

Τέλος, οι συμμετέχουσες ήταν κυρίως λευκές γυναίκες εκπαιδευτικοί στην Καλιφόρνια, γεγονός που μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την ευρεία εφαρμογή των αποτελεσμάτων.

κοριτσι πλενει χερια σε βρυση

Πρέπει να αλλάξουμε κάτι στον τρόπο που πίνουμε νερό στο σπίτι;

Η απολύμανση του δημόσιου νερού αποτρέπει σοβαρές λοιμώξεις και τα οφέλη της παραμένουν απαραίτητα. Τα νέα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη βελτίωση της παρακολούθησης και της επεξεργασίας, όχι της εγκατάλειψης του χλωριωμένου νερού.

Τα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά μπορούν να ελέγξουν την τελευταία έκθεση ποιότητας νερού του παρόχου τους. Ένα φίλτρο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα πιστοποιημένο για τον συγκεκριμένο ρύπο (όπως η μείωση του συνολικού τριαλογονομεθάνιου ή των πτητικών οργανικών ενώσεων) και να συντηρείται ακριβώς όπως υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Ένα βασικό φίλτρο γεύσης και οσμής μπορεί να μην παρέχει αυτήν την προστασία.

Συχνές Ερωτήσεις

Το βράσιμο του νερού αφαιρεί τα υποπροϊόντα απολύμανσης;

Το βράσιμο δεν αποτελεί αξιόπιστη γενική λύση για τους χημικούς ρύπους. Μπορεί να μειώσει ορισμένες πτητικές ενώσεις, αλλά δεν απομακρύνει με συνέπεια όλα τα υποπροϊόντα απολύμανσης, ενώ μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση μη πτητικών ουσιών καθώς το νερό εξατμίζεται.

Ποιο σύμπτωμα καρκίνου της μήτρας δεν πρέπει ποτέ να αγνοεί μια γυναίκα;

Οποιαδήποτε αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση απαιτεί ιατρική αξιολόγηση. Η ασυνήθιστη αιμορραγία μεταξύ των περιόδων, μια αιμορραγία βαρύτερη από το κανονικό, οι μη φυσιολογικές εκκρίσεις και η επίμονη πυελική πίεση θα πρέπει επίσης να συζητηθούν με γυναικολόγο. Δεν υπάρχει τακτικό τεστ ελέγχου για ασυμπτωματικές γυναίκες.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη συνδέει την μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένα υποπροϊόντα απολύμανσης πόσιμου νερού βρύσης με ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου της μήτρας, ιδιαίτερα για ενδομητριοειδείς όγκους. Δεν αποδεικνύει αιτιώδη συνάφεια, ούτε δείχνει ότι το επεξεργασμένο νερό βρύσης δεν είναι ασφαλές. Τα ευρήματα, αντίθετα, υπογραμμίζουν μια δυνητικά τροποποιήσιμη περιβαλλοντική έκθεση, που χρειάζεται επιβεβαίωση σε πιο ποικίλους πληθυσμούς και εθνικά συστήματα απολύμανσης με καλύτερες μετρήσεις ατομικής έκθεσης.

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