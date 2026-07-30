Στρατός Ξηράς: Πότε παρουσιάζονται οι νεοσύλλεκτοι της 2026 Γ’ ΕΣΣΟ – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Αυτοί καλούνται για κατάταξη με την 2026 Γ’ ΕΣΣΟ – Τι πρέπει να προσέξουν

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Στρατός Ξηράς: Πότε παρουσιάζονται οι νεοσύλλεκτοι της 2026 Γ’ ΕΣΣΟ – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ΕΛΛΑΔΑ
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Η ώρα της κατάταξης πλησιάζει για χιλιάδες νέους που καλούνται να φορέσουν το χακί. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 2026 Γ’ ΕΣΣΟ για τον Στρατό Ξηράς, με τις ημερομηνίες παρουσίασης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όλες τις οδηγίες που πρέπει να γνωρίζουν οι στρατεύσιμοι πριν περάσουν την πύλη των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.

Με εγκύκλιο διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται για κατάταξη στον Στρατό Ξηράς με τη 2026 Γ’ ΕΣΣΟ:

Από 31 Αυγούστου μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2026:

  • Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2029 (έτος γέννησης 2008) που είναι γεννημένοι από 01 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 15 Μαΐου 2008.
  • Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2028 (έτος γέννησης 2007) που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής (μόνο των Δήμων αρμοδιότητας της ΣΥ Ανατολικής Αττικής), Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Λάρισας, Πιερίας, Φλώρινας.
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2003 έως και 2028 (έτη γέννησης 1982 έως και 2007) από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι 30 Απριλίου 2026.

Από 20 και 21 Αυγούστου καθώς και 24 μέχρι 28 Αυγούστου 2026, οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1α(3) της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου 2026.

Οι καλούμενοι κατά την κατάταξη να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε:

  • Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Το Σημείωμα Κατάταξης.
  • Το Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους.
  • Αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ).
  • Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
  • Ακτινογραφία θώρακα, που εφοδιάζονται δωρεάν, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης, συνοδευόμενη από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
  • Αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, πριν από την ημέρα κατάταξής τους. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) (με φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου τον στρατεύσιμο).
  • Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η ομάδα αίματός τους.

Οι υπόχρεοι προς κατάταξη, που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και παρακολουθούνται για τουλάχιστον 6 μήνες, έχουν τη δυνατότητα:

– Να εξετάζονται στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς, με ραντεβού στα αντίστοιχα με την πάθησή τους εξωτερικά ιατρεία, για τη λήψη ιατρικής γνωμάτευσης, πριν την κατάταξή τους. Κατά την προσέλευσή τους στα εξωτερικά ιατρεία των Στρατιωτικών Νοσοκομείων να επιδεικνύουν το σημείωμα κατάταξής τους και να προσκομίζουν τον πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής τους. Εν συνεχεία θα τους επιδίδεται ιατρική γνωμάτευση από το στρατιωτικό ιατρό του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, την οποία θα προσκομίζουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), προκειμένου να εξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια.

– Εφόσον δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να εξεταστούν σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, να προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση της πάθησής τους από τους θεράποντες ιατρούς κρατικών και μόνο νοσοκομείων. Η γνωμάτευση αυτή πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί συστηματικά τον εν λόγω ασθενή για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και τηρεί πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής του. Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεοι προς κατάταξη να προσκομίζουν την ως άνω γνωμάτευση στην ιατρική υπηρεσία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).

– Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), τις ακριβείς ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται για κατάταξη, παρέχονται από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στο διαδικτυακό τόπο «www.stratologia.gr», μέσω του οποίου οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να εκτυπώσουν το Σημείωμα Κατάταξης.

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