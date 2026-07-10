Κοινωνία ώρα Mega: Ποιοι αντικαθιστούν Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη;

Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές, το πρωί της Παρασκευής. Η εκπομπή, όμως, «Κοινωνία ώρα Mega» θα κρατήσει συντροφιά στο κοινό όλο το καλοκαίρι.

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, κάθε πρωί στις 06.00, το μαγκαζίνο συνεχίζει την καθημερινή παρουσία της στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του MEGA, με ανανεωμένη ομάδα στην παρουσίαση. Ο Νικήτας Κορωνάκης, η Βελίκα Καραβάλτσιου, ο Ζήσης Μούσιος, η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, ο Γιάννης Χρηστάκος, ο Βασίλης Τσεκούρας εναλλάσσονται στην παρουσίαση, σε δημοσιογραφικά δίδυμα, και μεταφέρουν με αμεσότητα, ψυχραιμία και ουσία όλες τις σημαντικές εξελίξεις.

Η εκπομπή καταγράφει τον παλμό της ημέρας μέσα από ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αναλύσεις, προσφέροντας στους τηλεθεατές μία ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η πολιτική, η οικονομία, η διεθνής ειδησεογραφία, τα κοινωνικά ζητήματα και όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, με τη δυναμική συμβολή ρεπόρτερ και συνεργατών από την καρδιά των γεγονότων.