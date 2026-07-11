«Αν δεν είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω»: Νέα καταγγελία για απειλές και εκβιασμό με γυμνές εικόνες

Ο 25χρονος φέρεται να την απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες της, ενώ της είπε πως θα τη σκοτώσει αν δεν συνεχίσει τη σχέση τους

Γιάννης Νικηφοράκης

«Αν δεν είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω»: Νέα καταγγελία για απειλές και εκβιασμό με γυμνές εικόνες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Μία 38χρονη στη Ρόδο κατήγγειλε 25χρονο για απειλές και εκβιασμό με γυμνές φωτογραφίες και απειλή για τη ζωή της.
  • Ο 25χρονος φέρεται να απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες της και θα τις δείξει σε συγγενείς της.
  • Η απειλή για τη ζωή της συνδέεται με την άρνησή της να συνεχίσει τη σχέση μαζί του.
  • Ο καταγγελλόμενος κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο και έχει ξεκινήσει προανάκριση από τις Αρχές.
  • Η υπόθεση εξετάζεται με σοβαρότητα λόγω των απειλών κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιωτικότητας της παθούσας.
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«Αν δεν είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω». Με αυτά τα λόγια, σύμφωνα με την καταγγελία της, βρέθηκε αντιμέτωπη μία 38χρονη στη Ρόδο, η οποία προσέφυγε στην Αστυνομία καταγγέλλοντας έναν εφιάλτη απειλών και εκβιασμού από 25χρονο Πακιστανό.

Η 38χρονη κατέθεσε αναλυτικά όσα υποστηρίζει ότι έχει υποστεί. Ο 25χρονος φέρεται να την απείλησε την 5η Ιουλίου 2025, λέγοντάς της ότι θα αναρτήσει στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες της και ότι θα τις δημοσιεύσει σε πρόσωπα του οικογενειακού της περιβάλλοντος. Πρόκειται για μορφή απειλής που, όπως καταγγέλλεται, αποσκοπούσε στο να ασκηθεί ψυχολογική πίεση στην παθούσα και να τη θέσει σε καθεστώς διαρκούς φόβου έκθεσης.

Η καταγγελία της 38χρονης δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, ο 25χρονος προχώρησε και σε ευθεία απειλή κατά της ζωής της, φερόμενος να της είπε: «Όταν βγω από εδώ που είμαι, θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω», σύμφωνα με τη «Δημοκρατική».

Η συγκεκριμένη φράση, όπως καταγγέλλεται, συνδέει την απειλή με την άρνηση της γυναίκας να διατηρήσει σχέση μαζί του, στοιχείο που προσδίδει στην υπόθεση χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε συμπεριφορές ελέγχου και εξαναγκασμού.

Ο καταγγελλόμενος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έγκλησης, κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης, γεγονός στο οποίο φέρεται να παρέπεμπε και ο ίδιος με τη φράση «όταν βγω από εδώ που είμαι».

Μετά την υποβολή της έγκλησης, οι Αρχές έχουν κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ενεργείται προανάκριση για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που έχει θέσει υπόψη των Αρχών η 38χρονη, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών της και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, οι ανάλογες ποινικές ευθύνες.

Υποθέσεις όπως η συγκεκριμένη, στις οποίες καταγγέλλεται απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού φωτογραφικού υλικού σε συνδυασμό με απειλές κατά της ζωής, αντιμετωπίζονται από τις διωκτικές Αρχές με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς άπτονται τόσο της σωματικής ακεραιότητας των παθόντων όσο και της προστασίας της ιδιωτικότητάς τους. Η εξέλιξη της προανάκρισης θα καθορίσει τα επόμενα βήματα της υπόθεσης.

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