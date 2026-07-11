Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - «Πιάσαμε την απαρτία», λένε τα στελέχη

Snapshot Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε μετά την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας, όπως ανακοίνωσε ο Μάρκος Χατζησάββας.

Η διαδικασία γίνεται χωρίς δημοσιογράφους και παρόντες είναι στελέχη όπως οι Πολάκης, Παππάς, Δούρου και Μπουλέκος.

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά διευκρίνισε ότι η σημερινή συνεδρίαση δεν έχει την ιδιότητα Κεντρικής Επιτροπής και ότι τα κομματικά όργανα θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα.

Παραμένει άγνωστο αν η σημερινή συνεδρίαση θα προχωρήσει σε ουσιαστικές αποφάσεις ή θα αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα λόγω εσωκομματικής έντασης.

Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική νομιμοποίηση της σημερινής συνεδρίασης από την Κουμουνδούρου, παρά τη σημαντική προσέλευση. Snapshot powered by AI

Με μια ανάρτησή του, ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη Μάρκος Χατζησάββας γνωστοποίησε ότι η συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε τον απαιτούμενο αρθιμό για την απαρτία και η συνεδρίαση ξεκίνησε.

Η διαδικασία διεξάγεται χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων και εντός της αίθουσας βρίσκονται μεταξύ άλλων οι κ.κ. Πολάκης, Παππάς, Δούρου, Μπουλέκος.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι η αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά ξεκαθαρίζει ότι η συνεδρίαση δεν έχει ιδιότητα Κεντρικής Επιτροπής και ότι τα κομματικά όργανα θα συνεδριάσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Πάντως, το πρώτο και δυσκολότερο στοίχημα φαίνεται ότι ξεπεράστηκε καθώς σύμφωνα με τα στελέχη που συγκάλεσαν τη σημερινή συνεδρίαση έχει επιτευχθεί η συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού μελών της ΚΕ είτε δια ζώσης, είτε μέσω zoom.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το αν η συνεδρίαση θα μπει στην ουσία των ζητημάτων, ή αν θα αποφασίσει την αναβολή της για την άλλη εβδομάδα, ώστε να υπάρξει εκτόνωση της εσωκομματικής έντασης. Μεγάλο ερώτημα παραμένει επίσης το αν η σημερινή συνεδρίαση θα νομιμοποιηθεί τελικά και από την Κουμουνδούρου με δεδομένη τη σημαντική προσέλευση που τελικά υπήρξε, έστω και με σημαντική χρονική καθυστέρηση.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

01 07

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