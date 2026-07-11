Marfin: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση των συλληφθέντων

Snapshot Δύο άνδρες συνελήφθησαν και εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για μία γυναίκα ως βασικοί ύποπτοι για τον εμπρησμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010 που προκάλεσε τρεις θανάτους.

Η ταυτοποίηση των κατηγορουμένων βασίστηκε σε ανώνυμο e-mail, παλαιό οπτικοακουστικό υλικό, και νέες ψηφιακές αναλύσεις με τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στην επεξεργασία και σύγκριση χαρακτηριστικών όπως ρουχισμός, σωματότυπος και στάση σώματος για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των υπόπτων.

Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για απολογία ενώπιον δικαστηρίου, και για την τρίτη κατηγορούμενη έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Η έρευνα και ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων και εγκληματολόγους της Ελληνικής Αστυνομίας με μεθοδικότητα. Snapshot powered by AI

Δεκαέξι χρόνια μετά τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin στην οδό Σταδίου, η υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα περνά πλέον στην τελευταία και πιο κρίσιμη φάση της. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε ταυτοποίηση και σε δύο συλλήψεις, ενώ αναζητείται μέσω διεθνούς εντάλματος ακόμα ένα άτομο.

Ο εμπρησμός της τράπεζας Μαρφίν στη Σταδίου, τον Μάιο του 2010 οδήγησε στον θάνατο τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους και μίας εγκύου, ενώ έως τώρα δεν είχε εξακριβωθεί ποιοι είναι οι δράστες. Στις 5 Μαΐου 2010, κουκουλοφόροι βγήκαν από το πλήθος διαδήλωσης και πέταξαν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου. Οι εργαζόμενοι της τράπεζας εγκλωβίστηκαν εντός του κτιρίου. Η Παρασκευή Ζούλια 35 χρόνων, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης 36 ετών, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου 32 χρόνων, μαζί με το αγέννητο παιδί της βρίσκουν φρικτό θάνατο.

Την Παρασκευή, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις ανδρών, ενώ έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα η οποία ζει στη Βρετανία.

Τα τρία αυτά άτομα τα οποία βρίσκονται στα χέρια των Αρχών, κατηγορούνται να είναι οι βασικοί δράστες της θανατηφόρας επίθεσης, ενώ η σύλληψή τους φέρεται να ακολουθεί μία σειρά ενδελεχών ερευνών και στοιχείων που βασίστηκαν σε υλικό και μαρτυρίες του 2010, αλλά και σε σύγχρονα μέσα τεχνολογίας.

Στοιχεία που προέκυψαν από νέα ευρήματα, 16 ολόκληρα χρόνια μετά, και μια εμπεριστατωμένη και πολύ λεπτομερής έκθεση ανάλυσης και σύγκρισης με παλαιότερα στοιχεία, που συνέταξε το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, «δένουν» σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν και τη γυναίκα που έχει ταυτοποιηθεί και βρίσκεται στη Βρετανία, οι οποίοι κατηγορούνται για άμεση εμπλοκή στη μεγάλη υπόθεση του εμπρησμού της Μαρφίν.

Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, αρνούνται τις κατηγορίες. Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα.

Οι συλληφθέντες καλούνται να αντικρούσουν στοιχεία που έχει συλλέξει μετά από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι συνδέονται με την φονική επίθεση, ενώ στην δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας

Το σημείο-κλειδί φέρεται να είναι ένα ανώνυμο e-mail το οποίο στάλθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) και κατονομάζει τους τρεις υπόπτους ως δράστες. Πληροφορίες από ανώνυμο email που εστάλη στο ελληνικό FBI ενεργοποίησαν εκ νέου την έρευνα για τον θανατηφόρο εμπρησμό της Marfin.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αστυνομικές πηγές, στο επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης, οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και έτσι διενεργήθηκε εκ νέου έρευνα στο υλικό της δικογραφίας αλλά και σε άλλες δικογραφίες στις οποίες υπήρχε εμπλοκή ή αναφορά στα τρία πρόσωπα.

Από τη σύγκριση του συγκεκριμένου υλικού, οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι τα τρία πρόσωπα που εμφανίζονται σε δικογραφία (διαφορετική από αυτήν για την Marfin) έχουν ίδια χαρακτηριστικά (στοιχεία αμφίεσης κά) με δράστες του εμπρησμού της Τράπεζας που προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Τα στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές στις συλλήψεις είναι νέες φωτογραφίες και καταθέσεις, υψηλότερη ανάλυση παλαιότερου βιντεοληπτικού υλικού και φωτογραφιών, που συγκρίθηκε με το νέο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκτήσουν νέες φωτογραφίες και βίντεο, τόσο κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μολότοφ στην τράπεζα, (που ούτως ή άλλως υπήρχαν σε ένα βαθμό σχεδόν από την αρχή), κυρίως όμως πριν και μετά την επίθεση κατά μήκος της διαδήλωσης, όπου είχαν εισχωρήσει τα άτομα που πέταξαν τις μολότοφ. Κατά την ανάλυση που έγινε στην Εγκληματολογική Υπηρεσία προέκυψαν τα πρόσωπα των τριών κατηγορούμενων, ενημερώθηκε η ανακρίτρια και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.

Αρχικά, οπτικοαουστικό υλικό το οποίο δεν είχε αξιολογηθεί έως τώρα, ανακτήθηκε και τέθηκε στο μικροσκόπιο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό είχαν τόσο Έλληνες όσο και ξένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας την ώρα της μεγάλης διαδήλωσης και των επεισοδίων.

Κάμερες ασφαλείας της Σταδίου λίγο πριν από την εμφάνιση της φωτιάς στην τράπεζα, καθώς και μεταγενέστερο υλικό από το κτίριο της τότε Νομαρχίας Αθηνών, το οποίο βρισκόταν επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και στο οποίο σημειώθηκε επίσης εμπρησμός, φέρεται να δείχνουν τα άτομα αυτά να βρίσκονται απέξω, όπως μεταδόθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Τα εικονιζόμενα άτομα είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά, ωστόσο ο ρουχισμός και ο σωματότυπος ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για ένα άτομο υψηλού αναστήματος καθώς και για μία γυναίκα που εμφανίζονται να κατευθύνονται προς την τράπεζα πριν εκδηλωθεί η φωτιά.

Μάλιστα, στη δικογραφία φέρεται να υπάρχει και υλικό τουλάχιστον του ενός ατόμου, με ακάλυπτο πρόσωπο, από το οποίο έχει ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τα εντάλματα αυτά, αφορούν στους δύο άνδρες, 42 ετών σήμερα, (δηλαδή 26 ετών όταν πυρπολήθηκε η τράπεζα) και της γυναίκας, 46 ετών, (30 ετών τη μοιραία μέρα του Μαΐου 2010), για τους οποίους τα στελέχη της ΕΛΑΣ λένε πως τους έχουν με ακάλυπτα πρόσωπα.

Όπως λένε αρμόδια στελέχη της ΕΛΑΣ και μεταδόθηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιεχόμενο της έκθεσης παρέχει αδιάσειστα στοιχεία για τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς τους παρουσιάζει «χωρίς τις κουκούλες».

Εντύπωση προκαλούν και οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο Mega πως μετά τον εμπρησμό τα άτομα αυτά πήγαν διακοπές σε νησί.

H χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το οπτικό και βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και νέες φωτογραφίες αναλύθηκαν και με ψηφιακά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία βοήθησαν να ταυτοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των εικονιζόμενων ανθρώπων.

Ένα από αυτά είναι φέρεται να είναι μία φωτογραφία των τριών κατηγορουμένων η οποία τραβήχτηκε το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς με την επίθεση στη Μαρφίν, η οποία βρέθηκε σε διαμέρισμα του κέντρου της Αθήνας στο οποίο εντοπίστηκε οπλοστάσιο, όπως μετέδωσαν οι ίδιες πληροφορίες.

Τα εικονιζόμενα άτομα στοιχειοθετήθηκαν μέσω άλλων δικογραφιών που είχαν εμπλακεί, καθώς και νεότερο φωτογραφικό υλικό, σύμφωνα με πληροφορίες. Παράλληλα, συνδυασμός με μαρτυρίες της περιόδου εκείνης, καθώς συγκριτική εξέταση στοιχείων όπως ρουχισμός, σακίδια, σωματότυπος, ύψος, στάση σώματος (gait analysis) και άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά οδήγησαν στην σύλληψη.

Σημαντική ήταν η ανάλυση αυτών των χαρακτηριστών και η σύγκρισή τους μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βοήθησε στον «καθαρισμό» παλαιότερων εικόνων, αλλά και την επιβεβαίωση των σημείων, όπως τα χρώματα και τα χαρακτηριστικά των προσώπων. Σημαντική είναι επίσης και η κατάθεση του Προϊσταμένου των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Αστυνομίας, ο οποίος επιβεβαίωσε την ταυτοποίηση.

Το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της ΕΛ.ΑΣ, σε συνεργασία με τους εγκληματολόγους ερευνητές, προχώρησε σε συστηματική επεξεργασία και ανάλυση όλων των νέων στοιχείων που προέκυψαν, σε μια διαδικασία που περιγράφεται ως ιδιαίτερα μεθοδική.

Προθεσμία για την Τρίτη

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη 14 Ιουλίου το πρωί έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής.

Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή οδηγήθηκαν, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα.

Οι δύο άνδρες είναι γνωστοί στις αρχές και περιγράφονται ως ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ η γυναίκα η οποία επίσης κινείτο στον ίδιο χώρο, φαίνεται ότι έχει αποστασιοποιηθεί τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς έχει μετακομίσει και διαμένει στη Βρετανία, είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.

Για τη σύλληψή της αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση ευρωπαϊκού και διεθνούς εντάλματος, ενώ έχουν ενημερωθεί σχετικά οι βρετανικές αρχές.

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