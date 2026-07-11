Θεσσαλονίκη: «Βαρύ» το παρελθόν της 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη – Είχε κάνει 28 επιθέσεις

Η 26χρονη που συνελήφθη για τη φονική επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα είναι παλιά γνώριμη των Αρχών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: «Βαρύ» το παρελθόν της 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη – Είχε κάνει 28 επιθέσεις
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  • Η 26χρονη που συνελήφθη για τη φονική επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό στη Θεσσαλονίκη είχε πραγματοποιήσει 28 επιθέσεις από το 2016 έως το 2022.
  • Τον Φεβρουάριο του 2022 είχε συλληφθεί για τοποθέτηση αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού και είχε παραμείνει επτά μήνες προφυλακισμένη πριν αφεθεί με περιοριστικούς όρους.
  • Στις κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν υλικά για κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών, σφαίρες και εγχειρίδιο με οδηγίες κατασκευής εκρηκτικών.
  • Οι συλληφθέντες κρατούνται στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να τους απαγγελθούν διώξεις για οργάνωση και εκτέλεση της επίθεσης, καθώς και για υπόθαλψη εγκληματιών.
  • Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τέσσερα άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ ένα άτομο διαφεύγει και σχετίζεται με δεύτερη ομάδα που τοποθέτησε γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ.
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Γνώριμη των διωκτικών Αρχών είναι η 26χρομη που συνελήφθη στα Χανιά για την εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Η 26χρονη είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν ούτε μία, ούτε δύο αλλά 28 συνολικά εμπρηστικές επιθέσεις ωστόσο κυκλοφορούσε ελεύθερη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η 26χρονη τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τις κατηγορίες που είχαν αποδοθεί σε βάρος της, είχε τοποθετήσει αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του «Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού», στη Θεσσαλονίκη. Τότε, είχε συλληφθεί στα όρια του Αυτοφώρου μαζί με ένα ακόμη άτομα και παραπέμφθηκαν για 28 επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη τις οποίες έκαναν για λογαριασμό της «Οργάνωσης Αναρχική Δράση».

Σημειώνεται ότι οι επιθέσεις είχαν γίνει το χρονικό διάστημα από το 2016 έως και το 2022. Στις κατ΄οίκον έρευνες είχαν εντοπιστεί υλικά για κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών, σφαίρες αλλά και εγχειρίδιο με πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών.

Η 26χρονη έμεινε επτά μήνες προφυλακισμένη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους τον κατ' οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση 24 ώρες με βραχιόλι, Στη συνέχεια αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οι συλληφθέντες για την επίθεση

Οι συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου ανακρίνονται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της ΕΛΑΣ.

Οι δύο άνδρες και η 26χρονη που συνελήφθησαν αναμένεται το πρωί του Σαββάτου να παρουσιαστούν στον εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν διώξεις. Ο 29χρονος και η 26χρονη, κατηγορούνται για την οργάνωση και εκτέλεση του χτυπήματος ενώ ο τρίτος συλληφθείς για υπόθαλψη εγκληματιών καθώς χρησιμοποίησαν το σπίτι του ως ορμητήριο.

Οι αρχές για την υπόθεση είχαν ταυτοποιήσει τέσσερα άτομα, μέσα από μια «δεξαμενή» περίπου 40 ατόμων του αντιεξουσιαστικου χώρου. Τρία συνελήφθησαν και διαφεύγει ένα άτομο το οποίο πιθανότατα ανήκει στη δεύτερη «ομάδα δράσης» που τοποθέτησε γκαζάκια στα σπίτια των άλλων στελεχών της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το τέταρτο άτομο είναι αυτό που φαίνεται σε βίντεο να τοποθετεί τα γκαζάκια στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.

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