Ο Γεωργιάδης ζήτησε από Αμερικανούς βουλευτές να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 - Εγκαίνια στην Κάλυμνο

Ειδική αναφορά στο θέμα της πιθανής προμήθειας από την Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-35 έκανε σήμερα από την Κάλυμνο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός αναμένεται να επισκεφθεί Κάλυμνο και Κω. Στην Κάλυμνο σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου, πλήρως ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου «Βουβάλειο».

Στην ανάρτηση του στο X o υπουργός Υγείας ανέφερε:

Πριν λίγο κάναμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Γ.Νοσοκομείο Καλύμνου με τον Υπουργό Ναυτιλίας @Vkikilias και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων (Κονγκρέσο) των ΗΠΑ @RepGusBilirakis ο κ. Μπιλιράκης συνοδευόταν από άλλους 7 βουλευτές των ΗΠΑ από διάφορες Πολιτείες. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να του ζητήσω να βοηθήσει να μην πάρει η Τουρκία τα F35 στο βίντεο θα δείτε την απάντησή του. Ήταν μία πολύ ωραία στιγμή της σημερινής ημέρας.

Πριν λίγο κάναμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Γ.Νοσοκομείο Καλύμνου με τον Υπουργό Ναυτιλίας @Vkikilias και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων (Κονγκρέσο) των ΗΠΑ @RepGusBilirakis ο κ. Μπιλιράκης συνοδευόταν από άλλους 7 βουλευτές των ΗΠΑ από διάφορες Πολιτείες. Εκεί μου δόθηκε… pic.twitter.com/bcf9uHFnep — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 11, 2026

Διαβάστε επίσης