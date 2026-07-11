«Τι θα γινόταν αν…» – Πώς ο Χάαλαντ θα μπορούσε να αγωνίζεται με την εθνική Αγγλίας

Γεννημένος στο Λιντς και έχοντας εξελιχθεί σε μεγάλο «αστέρα» στην Αγγλία, η ιστορία θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά για τα «Τρία Λιοντάρια».

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ τίθεται απόψε (μεσάνυχτα 11ης προς 12η Ιουλίου) αντιμέτωπη με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τη Νορβηγία για μία θέση στα ημιτελικά του εφετινού Μουντιάλ.

Ο Χάαλαντ διανύει εντυπωσιακή πορεία και απέχει μόλις 1 γκολ από τον Λιονέλ Μέσι στη μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι». Η Αγγλία θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, με τον περιορισμό της δράσης του να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της, στο Μαϊάμι.

Ωστόσο, η ιστορία θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική.

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Ο Χάαλαντ γεννήθηκε στο Λιντς, την περίοδο που ο πατέρας του, Αλφ – Ίνγκε, αγωνιζόταν στην Πρέμιερ Λιγκ, γεγονός που τού έδινε δυνητικά το δικαίωμα να επιλέξει την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Αντ’ αυτού, μετακόμισε στη Νορβηγία σε ηλικία μόλις 3 ετών· εκεί πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, στη χώρα καταγωγής των γονιών του, πριν φύγει στα 18 του χρόνια για την Αυστρία και τη Σάλτσμπουργκ.

Η «εκρηκτική» του άνοδος, από τη Σάλτσμπουργκ στη Μπορούσια Ντόρτμουντ και μετέπειτα στη Μάντσεστερ Σίτι, συνοδεύτηκε από συμμετοχές σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των εθνικών ομάδων της Νορβηγίας.

«Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν ο πατέρας μου είχε μείνει περισσότερο στην Αγγλία, ίσως να ήμουν Άγγλος», είχε τονίσει στο παρελθόν ο Έρλινγκ Χάαλαντ. «Ήταν φυσικό για εμένα να επιλέξω τη Νορβηγία», είχε αναφέρει στο GOAL, το 2023.

Παρ’ ότι οι αμυντικοί της Αγγλίας θα έχουν δύσκολη αποστολή, η ομάδα του Τόμας Τούχελ δεν θα ανησυχεί ιδιαίτερα που ο 25άχρονος δεν κατέληξε να φορά τη φανέλα των «Τριών Λιονταριών».

Ο αρχηγός της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και βρίσκεται μόλις 1 γκολ πίσω από τον Χάαλαντ στην «κούρσα» για το «Χρυσό Παπούτσι».

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