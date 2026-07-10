Η φανέλα της Νορβηγίας έγινε ανάρπαστη – Η… φρενίτιδα για τους Βίκινγκς εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη

Η εντυπωσιακή πορεία της Νορβηγίας στο εφετινό Μουντιάλ έχει δημιουργήσει «κύμα» ενθουσιασμού, όχι μόνο στις εξέδρες αλλά και στην αγορά των αθλητικών ειδών.

Οι επίσημες εμφανίσεις της εθνικής ομάδας έγιναν ανάρπαστες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις διαθέσιμες φανέλες να εξαντλούνται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με αναφορές της Polymarket.

NEW: Official Norway football jerseys are reportedly sold out across Europe. — Polymarket (@Polymarket) July 9, 2026

Η ομάδα των Χάαλαντ, Όντεγκααρντ, Μπεργκ, Ρίερσον, Σιέλντρουπ και άλλων «αστέρων» έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης, κερδίζοντας συνεχώς νέους φίλους εκτός Νορβηγίας. Η μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Βραζιλία στους «16», «απογείωσε» τη δημοφιλία των Βίκινγκς και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη ζήτηση για τη φανέλα τους.

Πλέον, η Νορβηγία στρέφει το «βλέμμα» στον προημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, που θα διεξαχθεί τη 12η Ιουλίου στο Μαϊάμι. Το μεγάλο διακύβευμα είναι η πρόκριση στα ημιτελικά, όμως, η ομάδα του Χάαλαντ έχει ήδη δημιουργήσει ένα ισχυρό ποδοσφαιρικό ρεύμα.