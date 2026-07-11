Η… θηλυκή εκδοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ – Το μοντέλο από τη Ρωσία που έχει γίνει viral

Όλοι νομίζουν ότι είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ… αλλά είναι μία Ρωσίδα influencer που «σαρώνει» στα κοινωνικά δίκτυα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η… θηλυκή εκδοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ – Το μοντέλο από τη Ρωσία που έχει γίνει viral
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Μία απίστευτη ομοιότητα ήταν αρκετή για να κάνει νεαρή Ρωσίδα influencer παγκόσμιο θέμα συζήτησης. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα για να αναρωτηθούν αν «είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ με περούκα».

Η Αναστασία Κοστρομίτινα, μοντέλο και influencer από τη Ρωσία, μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή κυρίως στους διαδικτυακούς της ακολούθους. Όλα άλλαξαν όταν οι χρήστες άρχισαν να παρατηρούν την εκπληκτική της ομοιότητα με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι και της εθνικής Νορβηγίας.

Ο νεαρός «αστέρας» έχει προκαλέσει παγκόσμιο «σεισμό» με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί στο εφετινό Μουντιάλ, έχοντας πετύχει 7 γκολ σε τέσσερις συμμετοχές και οδηγώντας τη Νορβηγία για πρώτη φορά στην ιστορία στα προημιτελικά του θεσμού.

Οι εικόνες και τα βίντεο που ανέβαζε στα κοινωνικά δίκτυα, προκάλεσαν χιλιάδες αντιδράσεις, με πολλούς να υποστηρίζουν πως θυμίζει έντονα τον Νορβηγό επιθετικό, σε σημείο που κάποιοι αστειεύτηκαν πως είναι η «γυναικεία εκδοχή» του διάσημου ποδοσφαιριστή.

https://www.instagram.com/p/DZ7fQAyEWJ-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αρχικά δεν αντιμετώπισε θετικά τις συγκρίσεις, όμως, σύντομα κατάλαβε ότι η ομοιότητα με έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο μπορούσε να αποτελέσει ένα μοναδικό πλεονέκτημα.

«Στην αρχή δεν καταλάβαινα καθόλου πώς μπορούσαμε να μοιάζουμε και ένιωσα λίγο πληγωμένη. Τώρα, όμως, βλέπω ότι είναι κάτι θετικό να σε συγκρίνουν με έναν τόσο σπουδαίο αθλητή», ανέφερε.

Πλέον, η Αναστασία δηλώνει φανατική υποστηρίκτρια του Χάαλαντ, παρακολουθεί την πορεία του και δεν κρύβει πως θα ήθελε κάποια στιγμή να τον συναντήσει από κοντά για μία κοινή φωτογραφία που σίγουρα προκαλέσει «κύμα» ενθουσιασμού.

Τα σχόλια των χρηστών είναι ξεκαρδιστικά, με πολλούς να σχολιάζουν: «Παίζεις σήμερα, να είσαι συγκεντρωμένη», αναφερόμενοι στην αποψινή (11/07) αναμέτρηση με αντίπαλο την Αγγλία, ενώ, άλλοι αστειεύονται πως πλέον έχει αποκτήσει και εκείνη… υποχρεώσεις σαν να είναι ο Χάαλαντ. «Συγχαρητήρια για το brace με τη Βραζιλία, πάμε δυνατά ξανά για την πρόκριση», τής γράφουν μεταξύ άλλων.

Η… εμμονή με τον Χάαλαντ έφτασε μέχρι το Περού, εκατοντάδες νεογέννητα πήραν το όνομα του Νορβηγού «αστέρα»

Φρενίτιδα για τον Χάαλαντ, με εκατοντάδες γονείς στο Περού να δίνουν στα παιδιά το όνομα του Νορβηγού επιθετικού εν όψει του μεγάλου παιχνιδιού κόντρα στα «Τρία Λιοντάρια» για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Συνολικά 468 άνθρωποι στη χώρα φέρουν ήδη το επώνυμο «Χάαλαντ», ενώ, 91 νεογέννητα έχουν καταχωρηθεί με το πλήρες όνομα «Έρλινγκ Χάαλαντ», σύμφωνα με το εθνικό μητρώο ταυτοτήτων του Περού.

«Διαφορετικοί αστέρες του ποδοσφαίρου αποτελούν έμπνευση για τους Περουβιανούς ώστε να καταχωρούν αυτά τα ονόματα στα παιδιά τους. Ο Χάαλαντ είναι και Περουβιανός», τόνισε ο εκπρόσωπος του μητρώου, Ιβάν Τόρες.

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