Μέσα Μεταφοράς: Μεταβολές δρομολογίων από σήμερα για λεωφορεία

Snapshot Από 11 Ιουλίου 2026 εφαρμόζονται προσωρινές τροποποιήσεις σε πολλές λεωφορειακές γραμμές λόγω εργασιών και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων σε διάφορους δήμους της Αττικής.

Οι σταθμοί Μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη στη γραμμή 3 θα κλείνουν καθημερινά από τις 21:40 έως τις 16 Ιουλίου, με έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ21 να λειτουργεί.

Υπάρχουν μακροχρόνιες τροποποιήσεις διαδρομών λεωφορείων και τρόλεϊ που θα διαρκέσουν έως το τέλος του 2026 και το 2027, κυρίως λόγω έργων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και των προαστίων.

Από 1 Ιουλίου 2026 και έως νεωτέρας ισχύει μερική μόνιμη τροποποίηση στις λεωφορειακές γραμμές 640 και 642 στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής λόγω κυκλοφοριακών παρεμβάσεων.

ΟΑΣΑ και ΣΤΑΣΥ ενημερώνουν για τις μεταβολές ώστε οι επιβάτες να προγραμματίζουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους. Snapshot powered by AI

Οι παρακάτω μεταβολές δρομολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς βρίσκονται σε ισχύ από σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ και την ΣΤΑΣΥ:

Αυτό το Σαββατοκύριακο:

Σάββατο 11 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 128 & Β1 έως τις 11:30 στον Δήμο Γλυφάδας

Σάββατο 11 Ιουλίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 826 έως τις 15:00 λόγω εργασιών επί της οδού Πατρών στο Δήμο Πειραιά

Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 046 μεταξύ 8:00-11:00 στον Δήμο Αθηναίων

Κυριακή 12 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 060 μεταξύ 7:00-11:00 λόγω εργασιών επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ στον Δήμο Αθηναίων

Κυριακή 12 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 203, 204, 209 και 211 μεταξύ 12:00-15:00 λόγω εργασιών στην οδό Χρεμωνίδου στον Δήμο Αθηναίων

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα:

Από Δευτέρα 6 έως και Δευτέρα 13 Ιουλίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 124 μεταξύ 7:00-17:00 λόγω εργασιών επί της οδού Μυστρά στο Δήμο Γλυφάδας

Δευτέρα 13 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 026 μεταξύ 7:00-15:00 στον Δήμο Αθηναίων

Δευτέρα 13 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής Α13 μεταξύ 17:30-22:00 λόγω εργασιών επί της οδού Αγησιλάου στο Δήμο Αθηναίων

Πέμπτη 16 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 832, 833 μεταξύ 7:00-14:00 για εργασίες στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Πέμπτη 16 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 026 μεταξύ 7:00-15:00 στον Δήμο Αθηναίων

Από Κυριακή 12 έως και Πέμπτη 16 Ιουλίου: Κλείνουν από τις 21:40 οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη στη γραμμή 3 του Μετρό – Κυκλοφορία έκτακτης λεωφορειακής γραμμής Χ21

Παρασκευή 17 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 128 και Β1 μεταξύ 8:00-15:00 στον Δήμο Γλυφάδας

Από Τρίτη 14 έως και Σάββατο 18 Ιουλίου: Προσωρινή μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 748 μεταξύ 7:00-14:30 λόγω εργασιών επί της οδού Λακεδαίμονος του Δήμου Περιστερίου

Από 18 Μαΐου έως και Σάββατο 18 Ιουλίου: Μερική προσωρινή μεταφορά της Αφετηρίας/Τέρματος των λεωφορειακών γραμμών 122 και 123 και προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής τους λόγω εργασιών στη λεωφόρο Σαρωνίδας, στον Δήμο Σαρωνικού

Μέχρι τον Ιούλιο:

Δευτέρα 20 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 026 μεταξύ 7:00-15:00 στον Δήμο Αθηναίων

Από Παρασκευή 3 έως και Δευτέρα 20 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 126, λόγω έργων στην οδό Αγ. Αλεξάνδρου στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Από 1 Αυγούστου 2025 έως και Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 040, 130, 217, 229, 860, Α1, Β1, Ε90, Χ96 και γραμμής Τρόλεϊ 1 λόγω εργασιών στην παλαιά Λ. Ποσειδώνος στους Δήμους Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας

Πέμπτη 23 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 026 μεταξύ 7:00-15:00 στον Δήμο Αθηναίων

Δευτέρα 27 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 026 στον Δήμο Αθηναίων

Πέμπτη 30 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 026 μεταξύ 7:00-15:00 στον Δήμο Αθηναίων

Από Σάββατο 9 Μαΐου έως και Παρασκευή 31 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής Α10, λόγω έργων ανάπλασης στην λεωφόρο Καραμανλή, στον Δήμο Αχαρνών

Από 8 έως και Παρασκευή 31 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 837, λόγω εργασιών στην οδό Στ. Σαράφη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Μέχρι τον Αύγουστο:

Από 28 Απριλίου έως και 30 Αυγούστου: Προσωρινή μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 730, λόγω εργασιών επί της οδού Ηρακλέους του Δήμου Περιστερίου

Μέχρι το Σεπτέμβριο

Από Σάββατο 13 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου: Προσωρινή μεταφορά αφετηρίας των λεωφορειακών γραμμών 300, 904 μεταξύ 5:00-8:00 και 13:00-18:00 λόγω της θερινής λειτουργίας του λιμανιού στον Δήμο Πειραιά

Από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών Χ93, 420, 719 και Β12, λόγω έργων επί της οδού Σιώκου στον Δήμο Αθηναίων

Μέχρι αργότερα/επ’ αόριστον:

Από Παρασκευή 10 Ιουλίου: Επαναφορά της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 723, λόγω ολοκλήρωσης εργασιών στον Δήμο Φυλής

Από 13 Οκτωβρίου 2025 έως και 15 Οκτωβρίου 2026: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 025, 026 λόγω έργων επί της οδού Ευριπίδου στο Δήμο Αθηναίων

Από 30 Ιουνίου και ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ έως και 30 Οκτωβρίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 046 μεταξύ 7:30-11:00 λόγω εργασιών επί της οδού Γ. Κεδρηνού στον Δήμο Αθηναίων

Από Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 έως και 10 Ιανουαρίου 2027: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 537, 721, 734 λόγω έργων επί της οδού Δεκελείας στο Δήμο Αχαρνών

Από 1 Ιουλίου και μέχρι νεοτέρας: Μερική μόνιμη τροποποίηση, στην διαδρομή των λεωφορειακών γραμμών 640 και 642, λόγω της υλοποίησης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Από Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι νεοτέρας: Πιλοτική μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακών γραμμών 101, 109 λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Δήμο Αλίμου

Από Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι νεοτέρας: Πιλοτική μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακών γραμμών 142, Β2 λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Δήμο Αλίμου

Από 16 Ιανουαρίου 2025 και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 120, 309, 330 λόγω έργων επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στο Δήμο Κρωπίας

Από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 και μέχρι νεοτέρας: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 209 και των γραμμών τρόλεϊ 2, 4 και 11 λόγω έργων επί της Λεωφ. Βασ. Όλγας, στο Δήμο Αθηναίων

Από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής και μεταφορά αφετηρίας λεωφορειακής γραμμής 602 λόγω εργασιών Κουντουριώτου και Ελ. Βενιζέλου στο Δήμο Ηρακλείου

Από Σάββατο 17 Ιανουαρίου και μέχρι νεοτέρας: Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 032, 140, 230, 622 και 815 λόγω έργων στις οδούς Αγήνορος, Ηφαιστίωνος και Κονίτσης στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου του σταθμού Γουδή της γραμμής 4 του Μετρο στο Δήμο Ζωγράφου.

Από 14 Οκτωβρίου 2024 και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 035, 046 και γραμμής Τρόλεϊ 15 λόγω έργων επί των οδών Μουστοξύδη και Λ. Αλεξάνδρας στο Δήμο Αθηναίων

Από 4 Ιουνίου 2024 και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής γραμμής τρόλεϊ 2 λόγω έργων επί της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου στο Δήμο Καισαριανής

Με πληροφορίες από athenstransport.com