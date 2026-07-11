Συλλήψεις για Marfin: Πώς έδρασε η Αστυνομία – Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση επανεξετάστηκε έπειτα από νέα στοιχεία και ψηφιακή ανάλυση, οδηγώντας σε δύο συλλήψεις και μία ακόμη ταυτοποίηση

Κατερίνα Ρίστα

Συλλήψεις για Marfin: Πώς έδρασε η Αστυνομία – Το χρονικό της υπόθεσης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο άνδρες συνελήφθησαν και μία γυναίκα ταυτοποιήθηκε για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin το 2010, που προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων.
  • Η υπόθεση επανεξετάστηκε με νέα ψηφιακά στοιχεία και αναλύσεις, που οδήγησαν στην ανασύσταση της δικογραφίας και στη διενέργεια κύριας ανάκρισης.
  • Η ομάδα που προκάλεσε τον εμπρησμό είχε οργανωμένη κατανομή ρόλων, με μέλη που έσπασαν τον υαλοπίνακα και πέταξαν μολότοφ για να προκαλέσουν τη φωτιά.
  • Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια και ναρκωτικά σε μία από τις οικίες των κατηγορουμένων.
  • Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής και σε βάρος ενός έχει σχηματιστεί και δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Snapshot powered by AI

Δεκαέξι χρόνια μετά την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, που συγκλόνισε τη χώρα και κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο με σημαντικές εξελίξεις. Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο ανδρών, 46 ετών, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία για το πρωί της Τρίτης (14/07) προκειμένου να απολογηθούν, ενώ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα –από τη Μεγάλη Βρετανία που μένει τα τελευταία χρόνια– και μία 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η έρευνα επανήλθε στο προσκήνιο έπειτα από την αξιοποίηση νέων πληροφοριακών στοιχείων, την επανεξέταση του διαθέσιμου υλικού και την εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων ανάλυσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, χθες Παρασκευή 10 Ιούλιου 2026, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο (2) ημεδαποί, για την εμπλοκή τους στην εμπρηστική επίθεση που είχε σημειωθεί στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μία εγκυμονούσα.

Κατά το αρχικό στάδιο διερεύνησης της υπόθεσης είχε σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων δραστών, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο η υπόθεση διερευνήθηκε εκ νέου, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας Εισαγγελίας, συγκεντρώθηκε και υποβλήθηκε το σχετικό προανακριτικό υλικό, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί η ανωτέρω δικογραφία από το αρχείο αγνώστων δραστών και να παραγγελθεί η διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, αμφότεροι ηλικίας 42 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν, ενώ για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και μία γυναίκα, που αναζητείται.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 05/05/2010, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πορείας που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, ομάδες ατόμων συμμετείχαν σε επεισόδια με ρίψεις μολότοφ, καθώς και εμπρηστικές επιθέσεις κατά οχημάτων και καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο εμπρησμός του ανωτέρω τραπεζικού υποκαταστήματος προκλήθηκε από μέλη μίας ομάδας, η οποία κινήθηκε στο σώμα της πορείας, αρχικά χωρισμένη σε δύο υποομάδες.

Αναλυτικά, οι δύο υποομάδες συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το υποκατάστημα της τράπεζας και μετά από συνεννόηση, ορισμένα άτομα αποκόπηκαν και ενεργώντας συντονισμένα και οργανωμένα προξένησαν την πυρκαγιά (εμπρησμό) στο εσωτερικό της τράπεζας, θραύοντας τον υαλοπίνακα της πόρτας και ρίπτοντας στο εσωτερικό της, τουλάχιστον μια βόμβα μολότοφ, η οποία εξερράγη, καθώς και εύφλεκτο υγρό, το οποίο επιτάχυνε την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αποτέλεσμα της εμπρηστικής αυτής επίθεσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός των 3 εργαζομένων της τράπεζας.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η ομάδα απομακρύνθηκε, ενώ ορισμένοι απ’ αυτούς, όπως διαπιστώθηκε, συμμετείχαν από κοινού και με άλλα άτομα, και σε άλλες επιθέσεις σε βάρος οχημάτων, καταστημάτων και κτιρίων.

Όπως προέκυψε η ομάδα είχε εσωτερική κατανομή ρόλων. Ειδικότερα, ορισμένα άτομα ανέλαβαν τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θραύση του υαλοπίνακα και τη ρίψη εύφλεκτων αντικειμένων και υγρών, ενώ τα λοιπά μέλη είχαν συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο, συμβάλλοντας στην προστασία, προετοιμασία, εκδήλωση της εμπρηστικής επίθεσης και στη γενικότερη επιχειρησιακή υποστήριξη των φυσικών αυτουργών του εμπρησμού.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά, αυτοψιακά και εργαστηριακά ευρήματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η πυρκαγιά στο τραπεζικό υποκατάστημα προκλήθηκε από τη ρίψη αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών τύπου μολότοφ.

Επίσης, συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν, ως προανακριτικό υλικό, μεταξύ άλλων, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και φωτογραφίες που εξήχθησαν από ψηφιακό πειστήριο, το οποίο είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο έτερης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων εργαστηριακών και συγκριτικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εφαρμόσθηκαν προηγμένες μεθοδολογίες ψηφιακής ανάλυσης.

Μέσω αυτών, επετεύχθη η αποκατάσταση και ανάκτηση χαμηλού επιπέδου δεδομένων από ψηφιακά μέσα αποθήκευσης του συστήματος καταγραφής βίντεο του τραπεζικού καταστήματος, οδηγώντας στον επακριβή προσδιορισμό και συγχρονισμό του απόλυτου χρονικού στίγματος της εμπρηστικής επίθεσης.

Παράλληλα, με την εφαρμογή σχετικών αλγορίθμων, βελτιώθηκε, όπου ήταν τεχνικά εφικτό, η ευκρίνεια του προϋπάρχοντος παλαιότερου οπτικού υλικού, το οποίο επανεξετάσθηκε σε πλήρη εναρμόνιση με τη χρονολογική αλληλουχία των καταγεγραμμένων καρέ. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η τεκμηριωμένη συσχέτιση μορφολογικών και λοιπών χαρακτηριστικών των κατηγορούμενων καθώς και η μοναδικοποίηση προσωπικών αντικειμένων, βάσει εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους, σε συνδυασμό με το υπό εξέταση αποδεικτικό υλικό.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (laptops, USB sticks, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα κ.α.), ενώ στην οικία που διέμενε ο ένας απ’ τους δύο συλληφθέντες, βρέθηκε και κατεργασμένη κάνναβη (σε μορφή σοκολάτας) συνολικού μικτού βάρους -18,6- γραμμαρίων. Για το λόγο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι συλληφθέντες, απ’ τους οποίους ο ένας έχει απασχολήσει για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:51ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στην Ανδαλουσία: Βελτιωμένη η εικόνα, κάηκαν 66.000 στρέμματα - Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Μεταβολές δρομολογίων από σήμερα για λεωφορεία

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεωργιάδης ζήτησε από Αμερικανούς βουλευτές να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 - Εγκαίνια στην Κάλυμνο

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Φωτιά στα Λάβαρα Σουφλίου – Καίει σε κτηνοτροφική μονάδα

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις για Marfin: Πώς έδρασε η Αστυνομία – Το χρονικό της υπόθεσης

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - «Πιάσαμε την απαρτία», λένε τα στελέχη

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος μοτοσικλετιστής που παραβίασε STOP για να ξεφύγει από την Τροχαία

12:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Γύρισε «σπίτι» του ο Μάικ Μπατίστ

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Τρομοκρατία στην Ελλάδα: Ειδικός αναλύει στο Newsbomb τις συλλήψεις για τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη και την τραγωδία της Μαρφίν - Η αντισυστημική βία, η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα και η έκθεση της Europol

12:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Ιουλίου

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Όλα ανοιχτά για τη συνεδρίαση που έγινε «κόκκινο πανί» στην Κουμουνδούρου

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ελεύθερος ο 26χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ

12:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Τι θα γινόταν αν…» – Πώς ο Χάαλαντ θα μπορούσε να αγωνίζεται με την εθνική Αγγλίας

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Γιατί η Νορβηγία αναγκάστηκε να αλλάξει το ξενοδοχείο

11:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πρεμιέρα στο Athens Open WTA 250: Κληρώνει για κυρίως ταμπλό και Μαρία Σάκκαρη!

11:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο το «μπαμ» στη Euroleague: Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς!

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι σε ηλικία 87 ετών

11:41ΚΟΣΜΟΣ

«Ξυριστείτε τώρα»: Η οργή Χέγκσεθ για τους ναύτες με γένια και η νέα αυστηρή γραμμή στο Πεντάγωνο

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές και επιστρέφει από τη Βρετανία η γυναίκα που κατηγορείται – Δηλώνει αθώα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα πλησιάζει τη Δυτική Ευρώπη: Ποια είναι η «διαμόρφωση Ωμέγα» - Τι θα ισχύσει στην Ελλάδα

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς: Κίνδυνος - θάνατος

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση F-16 Viper στη Ζάκυνθο: Η επιλογή του πιλότου να μην εγκαταλείψει και η αστοχία υλικού

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο «εφιάλτης» των ελληνικών θαλασσών αποδείχθηκε… καλλιτέχνης: Ο λαγοκέφαλος στον βυθό της Ιαπωνίας

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές και επιστρέφει από τη Βρετανία η γυναίκα που κατηγορείται – Δηλώνει αθώα

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

10:33ΚΟΣΜΟΣ

«Παιδιά στην παραλία; 3 ευρώ το ένα»: Η αδιανόητη απαίτηση από beach bar στην Ιταλία

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Καραϊωσηφίδης στο Newsbomb για συμβάν σε πτήση της Ryanair :«Εκρηκτική αποσυμπίεση από αστοχία υλικού στο παράθυρο»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Estée Lauder Hellas «διαψεύδει» τον εαυτό της: Απόδειξη μισθοδοσίας 8ετίας κάτω από τον κατώτατο - Ντοκουμέντο Newsbomb

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Φωτιά στα Λάβαρα Σουφλίου – Καίει σε κτηνοτροφική μονάδα

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Τρομοκρατία στην Ελλάδα: Ειδικός αναλύει στο Newsbomb τις συλλήψεις για τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη και την τραγωδία της Μαρφίν - Η αντισυστημική βία, η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα και η έκθεση της Europol

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Αν δεν είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω»: Νέα καταγγελία για απειλές και εκβιασμό με γυμνές φωτογραφίες

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Βαρύ» το παρελθόν της 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη – Είχε κάνει 28 εμπρηστικές επιθέσεις

13:46LIFESTYLE

Κοινωνία ώρα Mega: Ποιοι αντικαθιστούν Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη;

12:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Γύρισε «σπίτι» του ο Μάικ Μπατίστ

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί είναι επικίνδυνο να πάρει η Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 - Ειδικός αναλυτής εξηγεί

08:50WHAT THE FACT

Ένας άνδρας νόμιζε ότι βρήκε χρυσό, όμως ο βράχος που ξεθάψε ήταν αρχαιότερος από τη Γη

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Michael Dragon (Μιχαήλ Δράκος): Ο άγνωστος Έλληνας ήρωας της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη ιστορία: Το μπουκάλι ενός Χιώτη καπετάνιου που ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και ένωσε τους Μαορί με το Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ