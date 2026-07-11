Marfin: Επιφυλακτικοί οι συγγενείς των θυμάτων - Τι περιμένουν από τη δικογραφία

Snapshot Δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και θα απολογηθούν την προσεχή Τρίτη.

Οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας της Μαρφίν αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις με επιφύλαξη και καχυποψία.

Ο δικηγόρος διασωθέντων εκφράζει αισιοδοξία για τη δικογραφία, ενώ αναφέρει προσπάθειες πολιτικών να ξεχαστεί το ιστορικό συμβάν.

Η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη δηλώνει ότι οι οικογένειες περιμένουν επιβεβαίωση των δραστών και θεωρούν σημαντική την ηθική δικαίωση μέσω της δικαστικής διαδικασίας.

Υπάρχει αίσθημα κόπωσης και δυσπιστίας από τα θύματα και τους συγγενείς μετά από πολλά χρόνια αναμονής και αβεβαιότητας. Snapshot powered by AI

Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας της Μαρφίν τις εξελίξεις έπειτα από τις χθεσινές συλλήψεις, που άρχισαν να ξετυλίγουν εκ νέου το κουβάρι των αποκαλύψεων για όσα συνέβησαν το 2010.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη.

«Είμαι περισσότερο αισιόδοξος γιατί πέρασε από περισσότερα στάδια, πιστεύω θα είναι δεμένη η δικογραφία. Οι πελάτες μου το βιώνουν διστακτικά. Περιμένουν τιμωρία των εμπλεκομένων προσώπων. Οι πολιτικοί προσπαθούσαν να στείλουν το ιστορικό συμβάν στην ιστορική λήθη. Για αυτό καταστράφηκε το μνημείο της Μαρφίν στην Σταδίου», είπε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο Θρασύβουλος Κονταξής, δικηγόρος διασωθέντων Μαρφίν.

«Βιώσαν τον πόνο και την απώλεια του θανάτου με απόλυτη αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

Στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό μίλησε και η Μαρία Καραγιάννη επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν.

«Είχαμε χάσει τις ελπίδες μας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κουραστεί. Δεν είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για τους πραγματικούς δράστες. Θα οδηγηθούν στις αρχές να επαληθευτεί ότι είναι αυτοί. Είμαστε επιφυλακτικοί και καχύποπτοι. Και μέχρι να δούμε τι λέει στη δικογραφία δεν τρέφουμε ελπίδες. Αποτελεί για εμάς μια ηθική δικαίωση να εντοπιστούν οι πραγματικοί δράστες, να δικαστούν και να πάνε φυλακή»