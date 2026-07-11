Φωτιά στην Ανδαλουσία: Βελτιωμένη η εικόνα, κάηκαν 66.000 στρέμματα

Εκατοντάδες πυροσβέστες και στρατιωτικοί συνεχίζουν να παλεύουν με τις φλόγες, υποστηριζόμενοι από αεροπορικά μέσα, ενώ σχεδόν 1.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή

Newsbomb

Φωτιά στην Ανδαλουσία: Βελτιωμένη η εικόνα, κάηκαν 66.000 στρέμματα

Ένα ελικόπτερο ρίχνει νερό κατά τη διάρκεια επίχειρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει κοντά στο Λος Γκαγιαρδός, στην Αλμερία της Ισπανίας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καλύτερη φαίνεται να είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ισπανίας, καθώς εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την φωτιά, η οποία έχει κάψει περίπου 66.000 στρέμματα από την Πέμπτη.

Τουλάχιστον 12 άτομα έχουν χάσει την ζωή τους -μεταξύ των οποίων τέσσερις Βρετανοί- ενώ 23 ακόμη αγνοούνται. Οι τοπικές αρχές της πόλης Αλμερία στην Ανδαλουσία έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

«Η κατάσταση άλλαξε τη νύχτα προς το καλύτερο και οι καιρικές συνθήκες μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε τη μέρα με καλύτερες προοπτικές από ό,τι χθες», δήλωσε ο περιφερειακός υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης, Αντόνιο Σανθ.

«Είναι η πρώτη μέρα κατά την οποία θα μπορέσουμε να επέμβουμε επιθετικά στην πυρκαγιά. Οι συνθήκες, τόσο οι καιρικές όσο και αυτές που συνδέονται με την πυρκαγιά, μας είχαν απλώς επιτρέψει μέχρι σήμερα να επιχειρούμε αμυντικά», πρόσθεσε.

APTOPIX Spain Wildfire

Πυροσβεστικό όχημα ρίχνει νερό κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς κοντά στο Λος Γκαγιαρδός, στην Αλμερία της Ισπανίας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

AP

Εκατοντάδες πυροσβέστες και στρατιωτικοί συνεχίζουν να παλεύουν με τις φλόγες, υποστηριζόμενοι από αεροπορικά μέσα. Σχεδόν 1.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

«Η καλύτερη είδηση που θα μπορούσαμε να έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νέα θύματα», σημείωσε ο Σανθ. «Η Χωροφυλακή έχει χτενίσει όλες τις ζώνες και μας ενημέρωσε ότι δεν βρήκε κανέναν άλλον άνθρωπο. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να αλλάξει», υπογράμμισε.

Με ιδιαίτερη επιφύλαξη μίλησε όσον αφορά τον αριθμό των αγνοουμένων και ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί όταν αναφέρουμε το γεγονός ότι υπάρχουν 23 αγνοούμενοι, καθώς η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους δεν καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή οι οικογένειές τους, αλλά που μπορεί να βρίσκονται σε ένα κέντρο φιλοξενίας», διευκρίνισε.

Έχουν γίνει 7 επίσημες δηλώσεις εξαφάνισης, πρόσθεσε επίσης, αλλά εν αναμονή της νεκροψίας-νεκροτομής και της ταυτοποίησης των πτωμάτων που βρέθηκαν, οι αρχές δεν μπορούν ακόμη να δώσουν οριστικό απολογισμό, καθώς αυτοί που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι μπορεί να είναι μεταξύ των 12 θυμάτων.

Spain Wildfire

Ένα αυτοκίνητο που κάηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην πόλη Αλμερία στην Ανδαλουσία

AP

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε σημείο όπου η απομάκρυνση του πληθυσμού αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς αρκετοί κάτοικοι επιχείρησαν να φύγουν με τα οχήματά τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από τα ισπανικά μέσα κάνουν λόγο για ανθρώπους που βρέθηκαν παγιδευμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους, όταν οι φλόγες κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και έκλεισαν τις διόδους διαφυγής.

Η κατάσταση οδήγησε τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις οικισμών και να ζητήσουν από τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, με τη φωτιά να απείλησε κατοικίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλέστηκαν τα ισπανικά μέσα, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε μετά από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, το οποίο φέρεται να άναψε την ξερή βλάστηση.

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη οριστική και επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:51ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στην Ανδαλουσία: Βελτιωμένη η εικόνα, κάηκαν 66.000 στρέμματα - Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Μεταβολές δρομολογίων από σήμερα για λεωφορεία

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεωργιάδης ζήτησε από Αμερικανούς βουλευτές να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 - Εγκαίνια στην Κάλυμνο

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Φωτιά στα Λάβαρα Σουφλίου – Καίει σε κτηνοτροφική μονάδα

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις για Marfin: Πώς έδρασε η Αστυνομία – Το χρονικό της υπόθεσης

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - «Πιάσαμε την απαρτία», λένε τα στελέχη

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος μοτοσικλετιστής που παραβίασε STOP για να ξεφύγει από την Τροχαία

12:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Γύρισε «σπίτι» του ο Μάικ Μπατίστ

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Τρομοκρατία στην Ελλάδα: Ειδικός αναλύει στο Newsbomb τις συλλήψεις για τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη και την τραγωδία της Μαρφίν - Η αντισυστημική βία, η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα και η έκθεση της Europol

12:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Ιουλίου

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Όλα ανοιχτά για τη συνεδρίαση που έγινε «κόκκινο πανί» στην Κουμουνδούρου

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ελεύθερος ο 26χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ

12:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Τι θα γινόταν αν…» – Πώς ο Χάαλαντ θα μπορούσε να αγωνίζεται με την εθνική Αγγλίας

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Γιατί η Νορβηγία αναγκάστηκε να αλλάξει το ξενοδοχείο

11:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πρεμιέρα στο Athens Open WTA 250: Κληρώνει για κυρίως ταμπλό και Μαρία Σάκκαρη!

11:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο το «μπαμ» στη Euroleague: Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς!

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι σε ηλικία 87 ετών

11:41ΚΟΣΜΟΣ

«Ξυριστείτε τώρα»: Η οργή Χέγκσεθ για τους ναύτες με γένια και η νέα αυστηρή γραμμή στο Πεντάγωνο

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές και επιστρέφει από τη Βρετανία η γυναίκα που κατηγορείται – Δηλώνει αθώα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα πλησιάζει τη Δυτική Ευρώπη: Ποια είναι η «διαμόρφωση Ωμέγα» - Τι θα ισχύσει στην Ελλάδα

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς: Κίνδυνος - θάνατος

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση F-16 Viper στη Ζάκυνθο: Η επιλογή του πιλότου να μην εγκαταλείψει και η αστοχία υλικού

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο «εφιάλτης» των ελληνικών θαλασσών αποδείχθηκε… καλλιτέχνης: Ο λαγοκέφαλος στον βυθό της Ιαπωνίας

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές και επιστρέφει από τη Βρετανία η γυναίκα που κατηγορείται – Δηλώνει αθώα

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

10:33ΚΟΣΜΟΣ

«Παιδιά στην παραλία; 3 ευρώ το ένα»: Η αδιανόητη απαίτηση από beach bar στην Ιταλία

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Καραϊωσηφίδης στο Newsbomb για συμβάν σε πτήση της Ryanair :«Εκρηκτική αποσυμπίεση από αστοχία υλικού στο παράθυρο»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Estée Lauder Hellas «διαψεύδει» τον εαυτό της: Απόδειξη μισθοδοσίας 8ετίας κάτω από τον κατώτατο - Ντοκουμέντο Newsbomb

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Φωτιά στα Λάβαρα Σουφλίου – Καίει σε κτηνοτροφική μονάδα

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Τρομοκρατία στην Ελλάδα: Ειδικός αναλύει στο Newsbomb τις συλλήψεις για τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη και την τραγωδία της Μαρφίν - Η αντισυστημική βία, η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα και η έκθεση της Europol

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Αν δεν είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω»: Νέα καταγγελία για απειλές και εκβιασμό με γυμνές φωτογραφίες

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Βαρύ» το παρελθόν της 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη – Είχε κάνει 28 εμπρηστικές επιθέσεις

13:46LIFESTYLE

Κοινωνία ώρα Mega: Ποιοι αντικαθιστούν Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη;

12:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Γύρισε «σπίτι» του ο Μάικ Μπατίστ

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί είναι επικίνδυνο να πάρει η Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 - Ειδικός αναλυτής εξηγεί

08:50WHAT THE FACT

Ένας άνδρας νόμιζε ότι βρήκε χρυσό, όμως ο βράχος που ξεθάψε ήταν αρχαιότερος από τη Γη

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Michael Dragon (Μιχαήλ Δράκος): Ο άγνωστος Έλληνας ήρωας της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη ιστορία: Το μπουκάλι ενός Χιώτη καπετάνιου που ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και ένωσε τους Μαορί με το Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ