Φωτιά στην Ανδαλουσία: Βελτιωμένη η εικόνα, κάηκαν 66.000 στρέμματα

Ένα ελικόπτερο ρίχνει νερό κατά τη διάρκεια επίχειρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει κοντά στο Λος Γκαγιαρδός, στην Αλμερία της Ισπανίας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Καλύτερη φαίνεται να είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ισπανίας, καθώς εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την φωτιά, η οποία έχει κάψει περίπου 66.000 στρέμματα από την Πέμπτη.

Τουλάχιστον 12 άτομα έχουν χάσει την ζωή τους -μεταξύ των οποίων τέσσερις Βρετανοί- ενώ 23 ακόμη αγνοούνται. Οι τοπικές αρχές της πόλης Αλμερία στην Ανδαλουσία έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

?? The devastating wildfire in the Almería province of southeastern Spain has left at least 11 people dead, up to 8 injured, and 19 others missing



Multiple victims were discovered trapped inside burnt-out vehicles while trying to flee. pic.twitter.com/4oZbqweCqp — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026

«Η κατάσταση άλλαξε τη νύχτα προς το καλύτερο και οι καιρικές συνθήκες μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε τη μέρα με καλύτερες προοπτικές από ό,τι χθες», δήλωσε ο περιφερειακός υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης, Αντόνιο Σανθ.

«Είναι η πρώτη μέρα κατά την οποία θα μπορέσουμε να επέμβουμε επιθετικά στην πυρκαγιά. Οι συνθήκες, τόσο οι καιρικές όσο και αυτές που συνδέονται με την πυρκαγιά, μας είχαν απλώς επιτρέψει μέχρι σήμερα να επιχειρούμε αμυντικά», πρόσθεσε.

Πυροσβεστικό όχημα ρίχνει νερό κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς κοντά στο Λος Γκαγιαρδός, στην Αλμερία της Ισπανίας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. AP

Εκατοντάδες πυροσβέστες και στρατιωτικοί συνεχίζουν να παλεύουν με τις φλόγες, υποστηριζόμενοι από αεροπορικά μέσα. Σχεδόν 1.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

«Η καλύτερη είδηση που θα μπορούσαμε να έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νέα θύματα», σημείωσε ο Σανθ. «Η Χωροφυλακή έχει χτενίσει όλες τις ζώνες και μας ενημέρωσε ότι δεν βρήκε κανέναν άλλον άνθρωπο. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να αλλάξει», υπογράμμισε.

BREAKING - At least 19 people missing in deadly Spain wildfire: official pic.twitter.com/9Cgqt85cFW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 10, 2026

Με ιδιαίτερη επιφύλαξη μίλησε όσον αφορά τον αριθμό των αγνοουμένων και ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί όταν αναφέρουμε το γεγονός ότι υπάρχουν 23 αγνοούμενοι, καθώς η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους δεν καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή οι οικογένειές τους, αλλά που μπορεί να βρίσκονται σε ένα κέντρο φιλοξενίας», διευκρίνισε.

Έχουν γίνει 7 επίσημες δηλώσεις εξαφάνισης, πρόσθεσε επίσης, αλλά εν αναμονή της νεκροψίας-νεκροτομής και της ταυτοποίησης των πτωμάτων που βρέθηκαν, οι αρχές δεν μπορούν ακόμη να δώσουν οριστικό απολογισμό, καθώς αυτοί που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι μπορεί να είναι μεταξύ των 12 θυμάτων.

Ένα αυτοκίνητο που κάηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην πόλη Αλμερία στην Ανδαλουσία AP

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε σημείο όπου η απομάκρυνση του πληθυσμού αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς αρκετοί κάτοικοι επιχείρησαν να φύγουν με τα οχήματά τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από τα ισπανικά μέσα κάνουν λόγο για ανθρώπους που βρέθηκαν παγιδευμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους, όταν οι φλόγες κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και έκλεισαν τις διόδους διαφυγής.

Η κατάσταση οδήγησε τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις οικισμών και να ζητήσουν από τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, με τη φωτιά να απείλησε κατοικίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλέστηκαν τα ισπανικά μέσα, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε μετά από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, το οποίο φέρεται να άναψε την ξερή βλάστηση.

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη οριστική και επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Διαβάστε επίσης