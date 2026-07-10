Τραγωδία στην Ισπανία με 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους: Πώς ξεκίνησε η φωτιά- Τι εξετάζουν οι αρχές

Snapshot Η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος, Αλμερία, προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων και πολλούς αγνοούμενους.

Θύματα βρέθηκαν μέσα σε οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες κατά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν.

Περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι εκκενώθηκαν και οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω υψηλών θερμοκρασιών και άσχημων καιρικών συνθηκών.

Περίπου 150 πυροσβέστες και ειδικές μονάδες συμμετείχαν στην κατάσβεση, ενώ η επιχείρηση αντιμετώπισε έντονο κύμα καύσωνα.

Η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, αλλά η αιτία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα και η έρευνα συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή των Λος Γκαγιάρδος, στην Αλμερία της Ισπανίας, καθώς ο απολογισμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 12, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τις αρχές της Ανδαλουσίας, ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες, την ώρα που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Τέσσερις από τους νεκρούς που είχαν παγιδευτεί μέσα σε αυτοκίνητο θεωρείται ότι είναι «βρετανικής καταγωγής» καθώς το όχημα είχε το τιμόνι στα δεξιά.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, οδηγώντας σε μαζικές εκκενώσεις οικισμών και σε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών πολιτικής προστασίας και των δυνάμεων πυρόσβεσης. Περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ η φωτιά παρέμεινε ενεργή για ώρες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από έξι σε 12, μετά τον εντοπισμό και άλλων σορών στην πληγείσα περιοχή. Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει πρόσφατα την περιοχή, με τον απολογισμό να προκαλεί σοκ σε όλη τη χώρα.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι υπάρχουν και τραυματίες, ανάμεσά τους άνθρωποι με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής. Παράλληλα, αρκετοί κάτοικοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από τα συνεργεία που είχαν σπεύσει στην επιχείρηση.

Επιχείρησαν να φύγουν με τα οχήματά τους

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο όπου η απομάκρυνση του πληθυσμού αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς αρκετοί κάτοικοι επιχείρησαν να φύγουν με τα οχήματά τους. Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από τα ισπανικά μέσα κάνουν λόγο για ανθρώπους που βρέθηκαν παγιδευμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους, όταν οι φλόγες κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και έκλεισαν τις διόδους διαφυγής.

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.



Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm — Rodrigo Alonso ﻥ ?? (@Rodrigo_AlonsoF) July 9, 2026

Η κατάσταση οδήγησε τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις οικισμών και να ζητήσουν από τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, με τη φωτιά να απειλεί κατοικίες και να επεκτείνεται σε δασικές εκτάσεις.

Η επιχείρηση κατάσβεσης

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούσαν περίπου 150 πυροσβέστες, με τη συνδρομή επίγειων μέσων, υδροφόρων και ειδικών μονάδων, ενώ είχε κινητοποιηθεί και η Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης της Ισπανίας. Οι δυνάμεις δούλευαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα ενίσχυε τον κίνδυνο εξάπλωσης και περιόριζε τα περιθώρια άμεσου ελέγχου.

???Incendio sin precedentes en el sur de España deja 12 muertos

‼️ Al menos 12 personas han muerto en un incendio forestal registrado este jueves en Los Gallardos, Almería

Algunas de las víctimas fueron halladas sin vida en el interior de vehículos alcanzados por las llamas pic.twitter.com/A0OkMHSKBk — Marian???? (@marianpy1) July 10, 2026

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε αναβαθμισμένο συναγερμό, καθώς η σοβαρότητα του περιστατικού κρίθηκε εξαιρετικά υψηλή. Η τοπική και περιφερειακή διοίκηση συνέχισε την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί παρέμεναν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλέστηκαν τα ισπανικά μέσα, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε μετά από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, το οποίο φέρεται να άναψε την ξερή βλάστηση. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη οριστική και επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί μόλις οι συνθήκες στο πεδίο το επιτρέψουν, με στόχο να αποσαφηνιστεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά που προκάλεσε τόσο βαρύ ανθρώπινο τίμημα.

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