Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία: 11 νεκροί και 23 αγνοούμενοι - Κάποιοι απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πλέον φονική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ανδαλουσία. Τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από τις φλόγες όταν προσπάθησαν να διαφύγουν «από μια μία ενδεδειγμένη διαδρομή», σύμφωνα με τις αρχές που πιστεύουν ότι είναι όλοι ξένοι τουρίστες.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία: 11 νεκροί και 23 αγνοούμενοι - Κάποιοι απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φονική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 6, με τα θύματα να είναι πιθανόν ξένοι τουρίστες.
  • Η φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή της Αλμερίας και πιθανή αιτία θεωρείται η πτώση καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς όμως επιβεβαίωση από τις αρχές.
  • Οι νεκροί αιφνιδιάστηκαν από τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς όταν προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω μη επίσημης διαδρομής, με τέσσερις σορούς να βρέθηκαν απανθρακωμένες σε όχημα.
  • Η Ισπανία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40°C, που αυξάνει τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών και έχει προκαλέσει εκκενώσεις κατοικιών.
  • Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις συνθήκες πυρκαγιών στη νότια Ευρώπη, παρατείνοντας την περίοδο τους και αυξάνοντας την έκταση των καμένων περιοχών.
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Κρίσιμες ώρες βιώνει η ακτή της Αλμερία στην Ισπανία, λόγω της τρομακτικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Λος Γκαγιάρδος, η οποία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και έχει αφήσει οκτώ τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά.

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του Τμήματος Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, οι νεκροί μπορεί να είναι όλοι αλλοδαποί, αν και η ταυτοποίηση εκκρεμεί ακόμη. Τέσσερις από αυτούς ταξίδευαν σε όχημα όταν τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Είχαν αποφασίσει να διαφύγουν ακολουθώντας μια διαδρομή που δεν ήταν αυτή που είχαν ορίσει οι αρχές ως διαδρομή εκκένωσης. Ο δήμος Μπεντάρ τέθηκε άμεσα σε καραντίνα, γεγονός που απέτρεψε περαιτέρω θύματα, σύμφωνα με τον υπουργό Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, Αντόνιο Σαντς .

Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, τα θύματα που βρέθηκαν μέσα στο όχημα προφανώς προσπάθησαν να ξεφύγουν από τη φωτιά μέσω μιας ξερής κοίτης ποταμού, «η οποία έγινε παγίδα θανάτου». Το αυτοκίνητο είχε δεξιοτίμονο σύστημα, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να ήταν Βρετανοί πολίτες, όπως ανέφερε η El Mundo. Επτά άλλοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν με τα πόδια, αφού εγκατέλειψαν τα οχήματά τους όταν παγιδεύτηκαν από τις φλόγες και τον καπνό. Η πυρκαγιά στο Λος Γκαγιάρδος είναι πλέον η πιο φονική που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ανδαλουσία . Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτια που σύμφωνα με τον Ισπανικό Τύπο προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος, προτού επεκταθεί σε δασώδη περιοχή.

Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου έχει προκαλέσει πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι. Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με σοβαρά περιστατικά στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με χιλιάδες κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η Ισπανία ειδικότερα μαστίζεται από κύμα καύσωνα , με τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν προκαλέσει πορτοκαλί προειδοποιήσεις- το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο - σε περιοχές της Ανδαλουσίας τις τελευταίες ημέρες.

Οι σοροί 11 ανθρώπων βρέθηκαν στο χωριό Μπεντάρ, λίγο έξω από το Λος Γκαγιάρδος. Τέσσερις απο αυτούς εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ενώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Αντόνιο Σαντς, υπουργός Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας, δήλωσε ότι η πυρκαγιά ήταν περίπλοκη και εξαπλώθηκε ραγδαία. Τα θύματα εξήγησε, αιφνιδιάστηκαν από «μια πυρκαγιά που εξελισσόταν πολύ γρήγορα, με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό εξάπλωσης» σε μια περιοχή με δύσκολο έδαφος και σπίτια διάσπαρτα στην πλαγιά του λόφου.

Ο περιφερειακός ηγέτης Χουάνμα Μορένο χαρακτήρισε τους θανάτους «τραγωδία». 'Οταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας, έγραψε στο Χ: «Οι καρδιές μας είναι βαριές και είμαστε συντετριμμένοι από τη θλίψη». Aνάμεσα στους τραυματίες ήταν ένα άτομο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εισπνοή καπνού και ένα άλλο που υπέστη εγκαύματα. Τέσσερις άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου με ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από τον πυκνό καπνό.

Ο Βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ και η Βασίλισσα Λετίθια εξέφρασαν τη «βαθιά τους θλίψη για την τραγωδία της πυρκαγιάς στην Αλμερία και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων και στους πληγέντες. «Εκφράζουμε τη θλίψη και τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους αγαπημένους των νεκρών και σε όλους τους πληγέντες», ανέφερε η Βασιλική Οικογένεια σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης

Εξέφρασαν επίσης την εκτίμηση και την υποστήριξή τους «στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε όλο το προσωπικό που, με επαγγελματισμό και αφοσίωση, συνεχίζει να εργάζεται για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης». (EFE)

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε τον Μάιο ότι η Ισπανία θα αναπτύξει φέτος τη μεγαλύτερη δράση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών το καλοκαίρι. Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τη μεγαλύτερη πιθανότητα πυρκαγιών και μεγαλύτερες καμένες περιοχές στη νότια Ευρώπη , τη βόρεια Ευρασία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, με ορισμένα επιστημονικά στοιχεία να δείχνουν αυξήσεις των πυρκαγιων στη νότια Κίνα. Η κλιματική αλλαγή έχει παρατείνει την περίοδο των πυρκαγιών κατά περίπου δύο εβδομάδες κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ιβηρική βιώνει ολοένα και συχνότερα και παρατεταμένα κύματα καύσωνα τα τελευταία χρόνια, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες για μεγάλες πυρκαγιές. Περισσότερα από 971.000 στρέμματα κάηκαν στην Ισπανία το 2025, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), καθιστώντας την χρονιά αυτή τη χειρότερη χρονιά με πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

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