Ισπανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί από φωτιά στην Αλμερία – Εκκενώθηκαν οικισμοί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη μεγάλη δασική φωτιά που «ξέσπασε» στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος της Αλμερίας, κοντά στον οικισμό Μπεντάρ, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης «112» της Ανδαλουσίας. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.

Η πυρκαγιά, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων, αναγκάζοντας τις Αρχές να προχωρήσουν σε εκκένωση του Μπεντάρ και αρκετών κοντινών οικισμών.

Η διεύθυνση της επιχείρησης αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσε τον θάνατο των έξι ανθρώπων, ενώ, ενεργοποιήθηκε το επιχειρησιακό επίπεδο 2 του σχεδίου δασοπυρόσβεσης Infoca. Ο σύμβουλος Υγείας, Προεδρίας και Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τραγική είδηση» και εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Επιπλέον, μία γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τορεκάρδενας της Αλμερίας, ενώ, ακόμη ένα άτομο διεκομίσθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω εισπνοής καπνού. Τέσσερα άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα στο σημείο για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

Η πυρκαγιά προκάλεσε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις σε περιοχές του Λεβάντε της Αλμερίας. Μεταξύ των περιοχών που απομακρύνθηκαν κάτοικοι, βρίσκονται οι Αλμοκάιθαρ, Φουέντε ντελ Αλμπαρικό, Λος Πίνος, Λα Σερένα, Ελ Πινάρ ντε Μπεντάρ, καθώς και τουριστικό συγκρότημα της περιοχής.

Η απομάκρυνση των κατοίκων από το Μπεντάρ παρουσίασε δυσκολίες, καθώς ο κύριος δρόμος εξόδου αποκλείστηκε από τη φωτιά. Πολλοί κάτοικοι οδηγήθηκαν προς το Λουμπρίν, όπου περίπου 100 άνθρωποι φιλοξενούνται με τη βοήθεια των τοπικών Αρχών και εθελοντών.

Παράλληλα, 54 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών του Λος Γκαγιάρδος, όπου δέχονται βοήθεια από τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και η Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών (UME), μαζί με τις δυνάμεις του Infoca και τους πυροσβέστες. Συνολικά, περίπου 150 «δασοκομάντος» επιχειρούν στην περιοχή, με τη συνδρομή πυροσβεστικών οχημάτων, ιατρικών μονάδων, κινητών μονάδων μετεωρολογίας και κέντρων διοίκησης.

Η φωτιά προκάλεσε και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με το κλείσιμο της εθνικής οδού Α–7 μεταξύ των χιλιομέτρων 709 και 714, καθώς και τμήματος της Ν–340Α.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο χιλιόμετρο 511 της Ν–340Α, όταν η πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης προκάλεσε τις αρχικές φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν γρήγορα στη δασική έκταση, οδηγώντας σε μία από τις σοβαρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην επαρχία της Αλμερίας.