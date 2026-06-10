Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Καθυστερήσεις σήμερα και την Πέμπτη, λόγω ελέγχων από την ΥΠΑ

Snapshot Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα υπάρξουν καθυστερήσεις σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών ελέγχων της ΥΠΑ στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τις 15:00 έως τις 18:00 και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης με ειδικό αεροσκάφος.

Οι καθυστερήσεις στις αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται να κυμανθούν από 45 έως 60 λεπτά μετά τις 15:00.

Η μειωμένη ροή της κυκλοφορίας μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις που θα επηρεάσουν συνολικά το πτητικό πρόγραμμα.

Οι έλεγχοι είναι προγραμματισμένοι και αποτελούν περιοδική διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλα τα αεροδρόμια. Snapshot powered by AI

Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας.

Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν από την Τρίτη 9 Ιουνίου, θα συνεχιστούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, (10 - 11 Ιουνίου) από τις 15:00 μέχρι τις 18:00 το απόγευμα, και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας. Θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος και πρόκειται για περιοδικό έλεγχο που γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια.

Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 15:00 το μεσημέρι καθυστερήσεις, από 45 έως και 60 λεπτών, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις. Ωστόσο λόγω της μείωσης της ροής πιθανόν να υπάρξει «ντόμινο» καθυστερήσεων επηρεάζοντας συνολικά το πτητικό πρόγραμμα.