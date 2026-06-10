Πρωταγωνίστριες, νέες, ωραίες και έτοιμες να καθηλώσουν – 4 ηθοποιοί που θα συζητηθούν

Τα πρώτα ονόματα για τις σειρές της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς «κλειδώνουν»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πρωταγωνίστριες, νέες, ωραίες και έτοιμες να καθηλώσουν – 4 ηθοποιοί που θα συζητηθούν

Η Ευγενία Ξυγκόρου

LIFESTYLE
5'
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Τα κανάλια αρχίζουν να ανακοινώνουν τις νέες τους σειρές για την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 και κάποιες εκ των πρωταγωνιστριών -που ήδη έχουν κλειδώσει- δεν περνούν απαρατήρητες.

Η Ευγενία Ξυγκόρου είναι ένα κορίτσι που απασχολεί όχι μόνο με την ιδιαίτερη ομορφιά της, αλλά και με το πηγαίο ταλέντο της. Φέτος, βρέθηκε στην υπερπαραγωγή του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ενώ του χρόνου θα πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1 «Ντέρτι». Γεννημένη στο Αιγάλεω, αποφοίτησε από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, αλλά και από τη Δραματική Σχολή «Ακαδημία Τεχνών Εκατό». «Ηθελα να γίνω ηθοποιός από πάντα. Από μικρή νομίζω ότι αυτό ήθελα. Από την πρώτη παράσταση που είδα στο Νηπιαγωγείο, είπα στη μαμά μου: “Εγώ θέλω αυτό”», έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη. Το ντεμπούτο της στην TV έγινε μέσα από την καθημερινή σειρά «Η επιστροφή» του ΑΝΤ1, το 2019, όμως κέρδισε διθυραμβικές κριτικές λόγω της παραγωγής μυθοπλασίας της ΕΡΤ1, «Αγάπη παράνομη», και της σειράς του ALPHA «Το προξενιό της Ιουλίας». Χαμηλών τόνων και με έναν λογαριασμό στο Instagram που έχει μόνο καλλιτεχνικές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από δουλειές της, η Ευγενία δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή της εικόνα, όπως θα περίμενε κάποιος. «Ο καθρέφτης στο σπίτι, όμως, είναι φίλος μου. Κάθομαι μπροστά του, βάζω μουσική, τα λέω λίγο με τον εαυτό μου, τι όρεξη έχω σήμερα, τι πρέπει να γίνει μέσα στην ημέρα, και αρχίζω να βάφομαι αναλόγως. Πρόκειται για τελετουργία. Οσον αφορά στη μόδα, στην καθημερινότητά μου δεν με ενδιαφέρει να ντύνομαι εντυπωσιακά», έχει παραδεχθεί.

https://www.instagram.com/p/DKty3tcOVKO/

Η Μαριάννα Κιμούλη θα είναι η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», που αναμένεται να καθηλώσει. Το επίθετό της γνωστό στο ευρύ κοινό και στους θεατρικούς κύκλους, εκείνη όμως χαράζει με μεγάλη επιτυχία τη δική της πορεία στον κόσμο της υποκριτικής πατώντας στα πόδια της. Η Μαριάννα, η κόρη του Γιώργου Κιμούλη και της Μαρίας Δαμανάκη, καθήλωσε με τις «Ψυχοκόρες», κέρδισε τις εντυπώσεις με τον «Γιατρό» και την ερχόμενη σεζόν αναμένεται να αποδείξει ότι το ταλέντο της είναι μεγάλη υπόθεση. «Ο πατέρας μου, όταν του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, μου είπε “καλή τύχη” και να έχω αντοχή… Μου κάνει κριτική μόνο όταν του το ζητήσω εγώ. Νιώθω τυχερή που έχω έναν άνθρωπο τέτοιο, ακόμα κι αν διαφωνώ μαζί του», έχει πει. Σε συνέντευξή της έχει μιλήσει και για την έντονη κριτική που έχει δεχτεί λόγω της σύγκρισης με τον Γιώργο Κιμούλη, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά το γεγονός ότι είναι γυναίκα κι εκείνος άντρας βοηθάει. «Θα πούνε ότι είμαι η κόρη του Κιμούλη, το έχω λύσει. Ηξερα ότι θα το αντιμετωπίσω. Το ότι είμαι γυναίκα βοηθάει. Αν ήμουν αγόρι, η σύγκριση θα ήταν πολύ πιο σκληρή, χειρότερη», έχει πει.

https://www.instagram.com/p/DX62PshCBmT/

Η καινούργια μούσα του Ανδρέα Γεωργίου, στη νέα του σειρά στον ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες», είναι η Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Η ηθοποιός, μετά την επιτυχημένη της πορεία στο «Porto Leone», θα υποδυθεί την Εύα Ρουμπάνη, μια ρομαντική και ευαίσθητη κοπέλα, που βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά ενός νέου άνδρα, αφού ο γάμος της έχει τελειώσει από καιρό. Η πρωταγωνίστρια έχει δώσει ήδη τις «εξετάσεις» της στην τηλεόραση μέσα από επιτυχημένες σειρές και, την επόμενη σεζόν, αναμένεται να σχολιαστεί έντονα. Για την ιστορία, είναι κόρη του γνωστού Ούγγρου Ζωγράφου Τίμπορ Φούλοπ που ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Επίσης, είναι βαφτιστήρα του διάσημου ηθοποιού, Κώστα Καρρά. Για τον νονό της έχει πει σε συνέντευξή της στο ΟΡΕΝ: «Όταν ήμουν πολύ μικρή, ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του, που έλεγα στη μαμά μου "θα παντρευτώ τον νονό μου". Έχω πολύ θετικές αναμνήσεις από τον νονό μου. Ήταν πάρα πολύ καλός ηθοποιός και πάρα πολύ καλός νονός».

https://www.instagram.com/p/DZSdxsHiHkl/

Την Ελίζα Σκολίδη τη γνωρίσαμε αρκετά μέσα από τον χαρακτηριστικό ρόλο της Δάφνης στο «IQ 160», ωστόσο σχολιάστηκε έντονα λόγω του «HOTEΛ ΕΛVIRA» στο MEGA. Την επόμενη σεζόν, θα βρεθεί ξανά στο Μεγάλο κανάλι, στο σίριαλ «Σύγκρουση», που θεωρείται από τα δυνατά χαρτιά του σταθμού.

Σε συνέντευξή της στο «Χαμογέλα και πάλι!» δεν δίστασε να παραδεχθεί πως είχε αποφασίσει πως θα γίνει ηθοποιός από τα 15 της. «Εχω καταλήξει ότι αυτό που θα κάνεις στη ζωή σου εξαρτάται από δύο πράγματα: από το πώς μεγαλώνεις και από κάτι άλλο που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Εγώ είχα την τύχη να με πηγαίνουν οι γονείς μου στο θέατρο. Στα 15, το έγραψα στο ημερολόγιό μου: “Θα γίνω ηθοποιός”», είχε πει τότε. Επίσης, είχε παραδεχθεί: «Είναι βοηθητικό που οι γονείς μου είναι ψυχίατροι. Είχα πάντα ανθρώπους να μιλήσω όταν γυρνούσα στο σπίτι. Μου έλεγαν: “Μίλα, πες μας τι σε απασχολεί”. Αυτό με βοήθησε να καταλάβω τον εαυτό μου καλύτερα». Και αν θέλετε να ξέρετε μερικά βασικά στοιχεία για τη ζωή της, κρατήστε πως γεννήθηκε στη Γαλλία, όπου και έζησε τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής της, ενώ στα 18 της πέρασε στη Νομική, αλλά την εγκατέλειψε για χάρη των τεχνών. Επίσης, είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ενώ το 2021 έκανε το ντεμπούτο της και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στον «Ορέστη» του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

https://www.instagram.com/p/DIO1toXI3ep/

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