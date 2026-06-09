Πώς αλλάζει η μεσημεριανή ζώνη – Μετακινήσεις και δυνατές μεταγραφές

Η τράπουλα ξαναμοιράζεται στη μεσημεριανή ζώνη την επόμενη σεζόν

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πώς αλλάζει η μεσημεριανή ζώνη – Μετακινήσεις και δυνατές μεταγραφές

Η Κατερίνα Καραβάτου

LIFESTYLE
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Η μεσημεριανή ζώνη έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα, τα τελευταία χρόνια, καθώς εκπομπές έχουν σταματήσει ή κοπεί χωρίς να αντικαθίστανται. Έτσι, στο MEGA και στον ALPHA, κυριαρχούν οι επαναλήψεις σειρών όπως το «Σόι σου». Την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, όμως, το εν λόγω slot αποκτά ενδιαφέρον καθώς «μαγειρεύονται» κάποιες από τις πιο ηχηρές μεταγραφές.

Χαρακτηριστικά, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αφήνουν το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 για να μετακινηθούν στον ΣΚΑΪ. Το πιο επιτυχημένο δίδυμο των τελευταίων ετών θα πάρει θέση στη μεσημεριανή ζώνη του Φαλήρου για να κάνει αυτό που ξέρει: καλές συνεντεύξεις με πρόσωπα πρώτης γραμμής. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, η εκπομπή θα μεταδίδεται από τις 15.00 έως τις 18.00, ή από τις 16.00 έως τις 19.00, με στόχο να φέρει πίσω το κοινό που έχει χάσει ο ΣΚΑΪ τα τελευταία χρόνια.

https://www.instagram.com/reel/DX_IPMWgAXc/

Η δημόσια τηλεόραση, όμως, ετοιμάζεται να υποδεχτεί για τη συγκεκριμένη ζώνη, δύο από τα πιο hot πρόσωπα της μικρής οθόνης. Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα εποχή του «Στούντιο 4». Οι ανακοινώσεις αναμένονται μετά τη λήξη της συνεργασίας της παρουσιάστριας με τον ΑΝΤ1, καθώς ο Φερεντίνος είναι ήδη ελεύθερος από τον ΣΚΑΪ.

https://www.instagram.com/p/DYusXvnjetI/

Στον ΑΝΤ1, σύντομα αναμένεται η τελική απόφαση για το μέλλον του «Rouk Zouk». Το τηλεπαιχνίδι πιθανολογείται ότι θα «ξεκουραστεί», με τη Ζέτα Μακρυπούλια να παραμένει στο κανάλι με το «Moments». Την ίδια στιγμή συζητά και για άλλα πρότζεκτ.

Στο μέτωπο του STAR, μετά το φινάλε του «Shopping star» την περασμένη σεζόν, προβάλλονται επαναλήψεις προγραμμάτων όπως το «First Dates». Το μοτίβο φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει την επόμενη χρονιά, καθώς τα στελέχη επενδύουν ιδιαίτερα στη βραδινή ζώνη. Όσον αφορά στο OPEN; Μετά το «κόψιμο» της εκπομπής «Real View», τα στελέχη θέλουν να τοποθετήσουν μία ψυχαγωγική εκπομπή στο slot την επόμενη χρονιά. Το όνομα της Ιωάννας Μαλέσκου έχει πέσει στο τραπέζι και θα έχει ενδιαφέρον αν θα καταφέρει να κερδίσει την παραμονή της στο κανάλι.

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