Κρίνο & Αγκάθι: Η νέα σειρά που ανακοινώθηκε από τον ΑΝΤ1 – Η υπόθεση

Snapshot Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε τη νέα σειρά εποχής «Κρίνο & Αγκάθι» για τη βραδινή ζώνη, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου.

Η σειρά διαδραματίζεται στην Αρκαδία το 1959 και επικεντρώνεται σε μια γυναίκα που παντρεύεται τον άνδρα που σκότωσε τον αδελφό της για να εκδικηθεί.

Η πλοκή εξερευνά τη σύγκρουση ανάμεσα στην εκδίκηση και τα απρόβλεπτα συναισθήματα, όπως ο έρωτας, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο μυστικά και οικογενειακές εντάσεις.

Το παρελθόν και οι αλήθειες που αποκαλύπτονται επηρεάζουν βαθιά όλους τους χαρακτήρες και τις ζωές τους. Snapshot powered by AI

Μετά την ανακοίνωση της παραγωγής μυθοπλασίας «Ντέρτι», γνωστοποιήθηκε ότι ο ΑΝΤ1 επενδύει σε ένα ακόμα σίριαλ για τη βραδινή ζώνη. Με τίτλο «Κρίνο & Αγκάθι», πρόκειται για μια καθηλωτική σειρά εποχής, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου.

«Μια αγάπη που δεν έπρεπε να γεννηθεί. Ένα μυστικό που δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί. Και ένα παρελθόν που ζητά δικαίωση. Όταν η αλήθεια ανθίσει, όλοι θα πληγωθούν από τα αγκάθια της εκδίκησης. Γιατί η αλήθεια έχει τον δικό της τρόπο να επιστρέφει. Και τότε, όλα όσα έμοιαζαν βέβαια γίνονται στάχτη. Ένας κόσμος γεμάτος πάθη, σκιές και απαγορευμένες επιλογές ξυπνά», αναφέρεται.

Αρκαδία 1959… Μια γυναίκα, αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ: τον έρωτα. Ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και αλήθειες που παρέμειναν θαμμένες για χρόνια, τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Γιατί όταν το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.