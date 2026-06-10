Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – 8 συλλήψεις

Snapshot Στην Αττική πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης.

Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιείται τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και φυσίγγια κατά τις έρευνες των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τα ευρήματα και το εύρος της δράσης του κυκλώματος. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (10/6/2026) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες πραγματοποιούν συντονισμένες έρευνες και εφόδους σε συγκεκριμένα σημεία.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και φυσίγγια, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για το εύρος της δράσης του κυκλώματος και τα ευρήματα των ερευνών.