Πρέβεζα: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Ανήλικος ο ένας συλληφθείς

Snapshot Συνελήφθησαν στην Πρέβεζα δύο ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή.

Κατασχέθηκαν 83 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα πιστόλι EKOL με γεμιστήρα, 2 φυσίγγια, μια ηλεκτρονική ζυγαριά και 2 κινητά τηλέφωνα.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων με αξιοποίηση πληροφοριών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας για την άσκηση ποινικών διώξεων. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (7 Ιουνίου 2026) στην Πρέβεζα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων, που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την οπλοκατοχή.

Η σύλληψη επετεύχθη στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων των διωκτικών αρχών της Ηπείρου για την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ιωαννίνων, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, μετέβησαν στην Πρέβεζα όπου εντόπισαν αρχικά τον ενήλικο κατηγορούμενο.

Στη συνέχεια, ακολούθησε οργανωμένη έρευνα στην οικία όπου διαμένει ο ενήλικος μαζί με τον ανήλικο συνεργό του. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στους χώρους του σπιτιού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

83 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Ένα πιστόλι μάρκας EKOL, συνοδευόμενο από τον γεμιστήρα του

2 φυσίγγια

Μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

2 κινητά τηλέφωνα, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες συναλλαγές τους.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας για την άσκηση των προβλεπόμενων ποινικών διώξεων.

Διαβάστε επίσης