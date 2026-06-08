Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λεωφόρο Στρατού πάνω από βενζινάδικο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στη λεωφόρο Στρατού με οδό Αετοράχης στη Θεσσαλονίκη.
- Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας.
- Στο συμβάν επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
- Η φωτιά «ξέσπασε» πάνω από βενζινάδικο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (08/06) έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στη συμβολή της λεωφόρου Στρατού με την οδό Αετοράχης, στη Θεσσαλονίκη.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 08:30 για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά
08:23 ∙ TRAVEL