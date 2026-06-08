Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λεωφόρο Στρατού πάνω από βενζινάδικο

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στη λεωφόρο Στρατού με οδό Αετοράχης στη Θεσσαλονίκη.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας.

Στο συμβάν επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Η φωτιά «ξέσπασε» πάνω από βενζινάδικο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (08/06) έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στη συμβολή της λεωφόρου Στρατού με την οδό Αετοράχης, στη Θεσσαλονίκη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 08:30 για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.