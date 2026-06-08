Λάρισα: Φωτιά σε σπίτι στο Ομορφοχώρι – Μητέρα και γιος στο νοσοκομείο
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα για τη φωτιά
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στο Ομορφοχώρι Λάρισας νωρίς το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου.
- Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 6:30 και έσπευσε με τρία υδροφόρα οχήματα.
- Η φωτιά κατασβέστηκε από τους πυροσβέστες επί τόπου.
- Στο σπίτι βρίσκονταν μητέρα και γιος, οι οποίοι διακομίστηκαν σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ.
Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (8/6) στο Ομορφοχώρι Λάρισας για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι.
Όπως αναφέρει το larissanet.gr, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα για τη φωτιά.
Επί τόπου έσπευσαν τρία υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής με τους πυροσβέστες να σβήνουν τη φωτιά.
Εντός του σπιτιού βρίσκονταν δύο άτομα, μητέρα και γιος. Και οι δύο διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο.
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