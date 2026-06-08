Λάρισα: Φωτιά σε σπίτι στο Ομορφοχώρι – Μητέρα και γιος στο νοσοκομείο

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στο Ομορφοχώρι Λάρισας νωρίς το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 6:30 και έσπευσε με τρία υδροφόρα οχήματα.

Η φωτιά κατασβέστηκε από τους πυροσβέστες επί τόπου.

Στο σπίτι βρίσκονταν μητέρα και γιος, οι οποίοι διακομίστηκαν σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (8/6) στο Ομορφοχώρι Λάρισας για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα για τη φωτιά.

Επί τόπου έσπευσαν τρία υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής με τους πυροσβέστες να σβήνουν τη φωτιά.

Εντός του σπιτιού βρίσκονταν δύο άτομα, μητέρα και γιος. Και οι δύο διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο.

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