Πηγή του ιρανικού στρατού απειλεί τις ΗΠΑ: Το Ιράν θα παρουσιάσει νέες εκπλήξεις

Σιίτες μουσουλμάνοι κυματίζουν ιρανικές σημαίες και κρατούν πορτρέτα του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και του γιου του, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συγκέντρωσης για την «Ημέρα της Κουντς» προς υποστήριξη των Παλαιστινίων, στη Βαγδάτη του Ιράκ

«Το Ιράν έχει σχεδιάσει νέες εκπλήξεις για τις επόμενες ημέρες του συνεχιζόμενου πολέμου, η εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε να αποφέρει πολύ μεγάλα αποτελέσματα» δήλωσε στρατιωτική πηγή του Ιράν μιλώντας στο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η πηγή πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γίνεται μάρτυρας της αποτυχίας όλων των στρατιωτικών επιλογών του στον πόλεμο και τώρα σκέφτεται να βρει μια διέξοδο από το αδιέξοδο.

«Ο Τραμπ γνωρίζει ότι τα επιθετικά και αμυντικά στρατιωτικά του πυρομαχικά βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση», είπε, προσθέτοντας: «Ο Τραμπ δεν έχει καμία ελπίδα για στρατιωτική νίκη και άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ με στρατιωτικά μέσα».

Η πηγή έκανε λόγο για έλλειψη στρατιωτικών πυρομαχικών από τις ΗΠΑ.

«Σε αντίθεση με τις κενές υποσχέσεις του Τραμπ, το Ιράν έχει ετοιμάσει εκπλήξεις για τις επόμενες ημέρες που θα κάνουν το αποτέλεσμα του πολέμου πιο προφανές από ποτέ» προειδοποίησε.

Υπογράμμισε επίσης ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αφήσει για λίγο το κεφάλι του μακριά από το τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τώρα και στο εξής, τα μάτια του θα πρέπει να είναι στραμμένα μόνο στον ουρανό, το χρηματιστήριο και την τιμή του πετρελαίου.

