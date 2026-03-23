Πηγή του ιρανικού στρατού απειλεί τις ΗΠΑ: Το Ιράν θα παρουσιάσει νέες εκπλήξεις

Το Ιράν έχει σχεδιάσει νέες εκπλήξεις για τις επόμενες ημέρες του πολέμου του εναντίον των Αμερικανο-ισραηλινών επιτιθέμενων, δήλωσε στρατιωτική πηγή στο Tasnim.

Σιίτες μουσουλμάνοι κυματίζουν ιρανικές σημαίες και κρατούν πορτρέτα του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και του γιου του, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συγκέντρωσης για την «Ημέρα της Κουντς» προς υποστήριξη των Παλαιστινίων, στη Βαγδάτη του Ιράκ

AP/Hadi Mizban)
«Το Ιράν έχει σχεδιάσει νέες εκπλήξεις για τις επόμενες ημέρες του συνεχιζόμενου πολέμου, η εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε να αποφέρει πολύ μεγάλα αποτελέσματα» δήλωσε στρατιωτική πηγή του Ιράν μιλώντας στο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η πηγή πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γίνεται μάρτυρας της αποτυχίας όλων των στρατιωτικών επιλογών του στον πόλεμο και τώρα σκέφτεται να βρει μια διέξοδο από το αδιέξοδο.

«Ο Τραμπ γνωρίζει ότι τα επιθετικά και αμυντικά στρατιωτικά του πυρομαχικά βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση», είπε, προσθέτοντας: «Ο Τραμπ δεν έχει καμία ελπίδα για στρατιωτική νίκη και άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ με στρατιωτικά μέσα».

Η πηγή έκανε λόγο για έλλειψη στρατιωτικών πυρομαχικών από τις ΗΠΑ.

«Σε αντίθεση με τις κενές υποσχέσεις του Τραμπ, το Ιράν έχει ετοιμάσει εκπλήξεις για τις επόμενες ημέρες που θα κάνουν το αποτέλεσμα του πολέμου πιο προφανές από ποτέ» προειδοποίησε.

Υπογράμμισε επίσης ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αφήσει για λίγο το κεφάλι του μακριά από το τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τώρα και στο εξής, τα μάτια του θα πρέπει να είναι στραμμένα μόνο στον ουρανό, το χρηματιστήριο και την τιμή του πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Έμφοβο και αξιοθρήνητο» το δικαστήριο - Κυρανάκης: Ένα ρόλο παίζετε

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Πλεύρη: Ανιστόρητο και επικίνδυνο το εμφυλιοπολεμικό του παραλήρημα

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνεχίζει την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο – Νέος διάδρομος για τη Δυτική Πτέρυγα

21:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθεωτική υποδοχή στο Σαράγεβο (vid)

21:42LIFESTYLE

Πώς η Valerie Perrine γλίτωσε από το μακελειό της «οικογένειας Μάνσον» το καλοκαίρι του 1969

21:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρέβεζα: Νέο οπαδικό επεισόδιο και σύλληψη για ληστεία

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά και χάνουμε μια ώρα ύπνο

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνες Χαν: Παραιτήθηκε ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει την πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Motor Oil: Υπερδιπλάσια καθαρά κέρδη στα 650 εκατ. ευρώ για το 2025 - EBITDA 1,05 δισ. ευρώ

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Αποσύρθηκε ο Μάνταλος - Η απόφασή του και η ενημέρωση Γιοβάνοβιτς

20:50LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Valerie Perrine, σε ηλικία 82 ετών

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Πηγή του ιρανικού στρατού απειλεί τις ΗΠΑ: Το Ιράν θα παρουσιάσει νέες εκπλήξεις

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει την ιστορική ιταλική εφημερίδα «La Rebublica»

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ ενημέρωνε τον Λαβρόφ για τις συζητήσεις εντός Ε.Ε. - Εξηγήσεις ζητά η Γερμανία

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

20:20WHAT THE FACT

Σκορδαλιά: Πώς θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά του σκόρδου

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

21:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθεωτική υποδοχή στο Σαράγεβο (vid)

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

17:40LIFESTYLE

Σάλος στο Χόλιγουντ: Ο Άλαν Ρίτσον έδειρε τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του - Βίντεο ντοκουμέντο

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τον δύτη που αγνοείται

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ