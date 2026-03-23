Ρώσοι φαρσέρ ορκίζονται πως δεν ήταν πίσω από το τηλεφώνημα Τραμπ-Ιράν

Μια θεωρία συνωμοσίας αναφορικά με το τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου με υψηλό στέλεχος των ιρανικών δυνάμεων, ξεκίνησε άμεσα...

Δημήτρης Δρίζος

Ρώσοι φαρσέρ ορκίζονται πως δεν ήταν πίσω από το τηλεφώνημα Τραμπ-Ιράν
  • Οι Ρώσοι φαρσέρ Vovan και Lexus διέψευσαν ότι ήταν πίσω από το τηλεφώνημα του Τραμπ με Ιρανούς αξιωματούχους.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως είχε χρήσιμες συνομιλίες με το Ιράν και αποφάσισε προσωρινή αναστολή επιθέσεων.
  • Η Τεχεράνη διέψευσε οποιαδήποτε επαφή ή συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο.
  • Τα μέσα ενημέρωσης υπέθεσαν φάρσα από τους φαρσέρ, αλλά αυτοί αρνήθηκαν ανάμειξη λόγω του χαρακτήρα του Τραμπ.
  • Ο Lexus σχολίασε ότι ο Τραμπ συχνά αναφέρεται σε κλήσεις που δεν έχουν γίνει.
Σε συνέντευξή τους στο Life.ru, οι γνωστοί φαρσέρ Vovan (Βλαντιμίρ Κουζνέτσοφ) και Lexus (Αλεξέι Στολιάροφ) διέψευσαν οποιοδήποτε ενδεχόμενο φάρσας προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προηγουμένως ισχυριστεί πως συμμετείχε σε συνομιλίες με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο διάλογος ήταν «πολύ χρήσιμος» και ότι του επέτρεψε προσωρινή αναστολή των επιθέσεων σε υποδομές ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε οποιαδήποτε επαφή με τον Τραμπ.

Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, ορισμένα μέσα ενημέρωσης υπέθεσαν ότι ίσως υπήρξε φάρσα από τους γνωστούς φαρσέρ, οι οποίοι έχουν ιστορικό επικοινωνίας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, προσποιούμενοι άλλους ηγέτες. Ωστόσο, οι ίδιοι τόνισαν ότι δεν ασχολούνται με τον Τραμπ.

«Δεν τον καλέσαμε καθόλου. Λόγω του χαρακτήρα του, θα μπορούσε να αντιδράσει ακατάλληλα σε μια τέτοια κλήση. Ο Τραμπ συχνά κάνει γκάφες και μιλάει για κλήσεις που δεν έγιναν ποτέ. Αυτό είναι τυπικό γι’ αυτόν», δήλωσε ο Lexus (Αλεξέι Στολιάροφ).

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν «πολύ χρήσιμες» και ότι αποφάσισε προσωρινά να αναστείλει τις επιθέσεις για πέντε ημέρες. Η ιρανική πλευρά, όμως, διέψευσε τις πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι καμία επαφή δεν είχε πραγματοποιηθεί.

Οι Vovan και Lexus, γνωστοί για τις φάρσες τους σε παγκόσμιους ηγέτες, αποτελούν συνήθως επικοινωνιακό κίνδυνο για υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όμως σε αυτή την περίπτωση απέκλεισαν κάθε ανάμειξη με τον Τραμπ.

