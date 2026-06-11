Σε ψυχιατρείο ο άνδρας που γρονθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα μπροστά στο παιδί της

Snapshot Άνδρας γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό μπροστά στην ανήλικη κόρη της στο Ίλιον λόγω διαφωνίας για προτεραιότητα στο δρόμο.

Ο δράστης, 30 ετών, συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή για ακούσια νοσηλεία.

Παρά τη νοσηλεία, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, που εντόπισε τον δράστη μέσω του οχήματός του.

Ο άνδρας έχει ιστορικό ψυχιατρικών νοσηλειών και παραμένει δημόσιος κίνδυνος μέχρι την απόφαση του εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Οργή προκαλεί το γεγονός ότι άνδρας που χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας και γρονθοκόπησε μια οδηγό ΙΧ μπροστά στο παιδί της στο Ίλιον, κυκλοφορεί ελεύθερος και του επιτρέπεται να οδηγεί και να αποτελεί δημόσιο κίνδυνο.

Η 50χρονη γυναίκα, συνάντησε εμπόδιο από έναν 30χρονο οδηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Το περιστατικό κλιμακώθηκε όταν ο οδηγός απαίτησε από τη γυναίκα να κάνει όπισθεν, κάτι που αυτή αρνήθηκε, επικαλούμενη τον κίνδυνο σύγκρουσης με διερχόμενα οχήματα στον κεντρικό δρόμο πίσω της.

Στη συνέχεια η γυναίκα του είπε να φύγει, με αποτέλεσμα ο άνανδρος να κατέβει από το αμάξι του, να πάει στο παράθυρό της και να την γρονθοκοπήσει μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης της που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε μέσω του οχήματός του και συνελήφθη. Ωστόσο, με εισαγγελική παραγγελία, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για ακούσια νοσηλεία, καθώς διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι έχρηζε ψυχιατρικής περίθαλψης.

Αφέθηκε ελεύθερος, δεν του αφαιρέθηκε το δίπλωμα

Παρόλα αυτά αφέθηκε ελεύθερος και θα αποφασίσει ο εισαγγελέας για τα περαιτέρω. Μέχρι τότε, θα κυκλοφορεί, θα οδηγεί και θα συνεχίσει να αποτελεί δημόσιο κίνδυνο.

«Η γυναίκα απευθύνθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα λίγο μετά τις 12:00 το βράδυ και κατήγγειλε το περιστατικό, ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο 30χρονος άνδρας εντοπίστηκε, αφού αρχικά εντοπίστηκε το όχημα, το οποίο δεν ανήκει στον ίδιο», είπε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου και συμπλήρωσε: «Ανήκει σε μία γυναίκα, όμως υπήρχε μία διαδικασία μεταβίβασης η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί, οπότε αρχικά βρήκαμε την ιδιοκτήτρια του οχήματος.

Εντοπίστηκε και το επόμενο πρωί ο άνδρας αυτός, δηλαδή λίγες ώρες μετά την καταγγελία της γυναίκας. Όμως, με εντολή του εισαγγελέα μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, εξετάστηκε και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι έχει νοσηλευτεί ξανά στο παρελθόν.

Μπορεί να αφαιρεθεί το δίπλωμα

Βάσει νομοθεσίας, το δίπλωμα οδήγησης μπορεί να αφαιρεθεί ή να μην χορηγηθεί εάν διαπιστωθεί ότι μια ψυχική πάθηση επηρεάζει την ικανότητα ασφαλούς οδήγησης. Αυτό αξιολογείται από αρμόδιες ιατρικές επιτροπές (ΔΙΕ), λαμβάνοντας υπόψη αν η κατάσταση ελέγχεται με θεραπεία και αν ο ασθενής έχει υποτροπές.

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