Παράταση έως 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπέδων - Τι ισχύει για τους υπόχρεους

Snapshot Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου 2026.

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους από ξηρά δέντρα, κλαδιά, χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη υπολειμμάτων καθαρισμού και προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ και ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το κόστος καθαρισμού από τον Δήμο επιβαρύνει τον υπόχρεο ιδιοκτήτη. Snapshot powered by AI

Παρατάθηκε κατά μία εβδομάδα, έως τις 22 Ιουνίου 2026, η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων, η οποία αρχικά έληγε στις 15 του μήνα.

Η πυροσβεστική με ανάρτησή της καλεί όλους τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, καθώς και να διατηρούν τους χώρους τους σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου. Στόχος των μέτρων είναι η πρόληψη πυρκαγιών και η ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

??Παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων έως και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.



? Υποβάλλουμε τη δήλωση καθαρισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ?https://t.co/dX3MylqtVq.



? Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας! pic.twitter.com/IF7iLyXBao — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 13, 2026

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών – ιδιαίτερα όσων βρίσκονται κοντά σε κτίσματα – καθώς και την απομάκρυνση ξερής φυτικής ύλης όπως χόρτα, φύλλα και κλαδιά. Προβλέπεται επίσης η αποκλάδωση δέντρων, η αραίωση θαμνώδους βλάστησης και η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, απορριμμάτων και εγκαταλελειμμένων αντικειμένων. Από τις υποχρεώσεις εξαιρούνται οι περιποιημένοι και συντηρημένοι κήποι.

Παράλληλα, οι υπόχρεοι οφείλουν να διασφαλίζουν τη σωστή συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους.

Επιπλέον, έως τις 22 Ιουνίου 2026 πρέπει να υποβληθεί και η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας akatharista.apps.gov.gr, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας υπάρχει δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η μη συμμόρφωση ή η υποβολή ψευδούς δήλωσης προβλέπει την επιβολή προστίμων από 100 έως 5.000 ευρώ, καθώς και ενδεχόμενες ποινικές κυρώσεις. Σε περιπτώσεις που απαιτηθεί παρέμβαση του Δήμου για καθαρισμό, το κόστος επιβαρύνει τους υπόχρεους.

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