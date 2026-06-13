Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου από τη Νίκαια

Τα ίχνη του ανήλικου χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (11/06) από την περιοχή της Νίκαιας. Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου από τη Νίκαια
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 16χρονος Αντώνης Π. εξαφανίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11/06 από την περιοχή της Νίκαιας.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 12/06/2026 και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειας λόγω κινδύνου για τη ζωή του.
  • Ο Αντώνης έχει καστανά μαλλιά και μάτια, ύψος 1,84 μ., βάρος 70 κιλά, και φορούσε μαύρο μπλουζάκι, σορτσάκι και αθλητικά παπούτσια την ημέρα της εξαφάνισης.
  • Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 ή με τα αστυνομικά τμήματα.
  • Υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 16χρονου Αντώνη Π., τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (11/06) από την περιοχή της Νίκαιας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 12/06/2026, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

exafanisi-16xronos-full.jpg

Ο Αντώνης Π. έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια .Έχει ύψος 1.84μ. και βάρος 70 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπλουζάκι,μαύρο σορτσάκι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε εξέλιξη τέσσερις πυρκαγιές σε Λουτράκι, Μέθανα, Θέρμο και Γεράνεια Όρη

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ποινή κάθειρξης 10 ετών σε πρώην τραπεζική υπάλληλο για υπεξαίρεση και πλαστογραφία

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Στη μάχη τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μελίσσια Αττικής - Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι

13:15LIFESTYLE

Vamos Mexico! Το «κορίτσι του καιρού» είναι η πιο φανατική οπαδός και ρίχνει το διαδίκτυο

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Χάρη Δούκα: Να μελετήσει ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο Νίκος Σιγάλας για τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη: «Μας κράτησε στην Αμοργό μετά το ’88»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες: «Και μετά τι;» - Οι εξομολογήσεις ενηλίκων χρόνια μετά

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ρόδο: Ανακοίνωσε αποκατάσταση και αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Κληρονόμος γερμανικής δυναστείας τάνκερ δολοφονήθηκε στο πολυτελές κτήμα της οικογένειας - Η 2η σε 24 ώρες

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου από τη Νίκαια

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fourlis: Γιατί προχωρά στο κλείσιμο 10 καταστημάτων και σε εθελουσία με στόχο την αποχώρηση 300 εργαζόμενων

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μέγα Δένδρο Θέρμου

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο σε μητέρα και γιο που δολοφονήθηκαν

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πτώμα εντοπίστηκε έξω από το προπονητικό κέντρο του Ιράν στο Μεξικό

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 14χρονες χτύπησαν γυναίκα με κλωτσιές – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μελίσσια Αττικής - Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο καπετάν Γιάννης, ιδιοκτήτης του ιστορικού «Σκοπελίτη»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρό 18 μηνών βρέφος - Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 48 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή - Συνελήφθη ο παππούς

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ - «Δεν βγαίνει η χρονιά», λένε οι αγρότες στο Newsbomb

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: 30χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τέσσερις Τούρκους

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

13:15LIFESTYLE

Vamos Mexico! Το «κορίτσι του καιρού» είναι η πιο φανατική οπαδός και ρίχνει το διαδίκτυο

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο Νίκος Σιγάλας για τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη: «Μας κράτησε στην Αμοργό μετά το ’88»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες: «Και μετά τι;» - Οι εξομολογήσεις ενηλίκων χρόνια μετά

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γεράνεια Όρη

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Στη μάχη τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά την φθινοπωρινή παρένθεση φουλ καλοκαίρι - Πώς θα εξελιχθεί η επόμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ