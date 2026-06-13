Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου από τη Νίκαια

Snapshot Ο 16χρονος Αντώνης Π. εξαφανίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11/06 από την περιοχή της Νίκαιας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 12/06/2026 και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειας λόγω κινδύνου για τη ζωή του.

Ο Αντώνης έχει καστανά μαλλιά και μάτια, ύψος 1,84 μ., βάρος 70 κιλά, και φορούσε μαύρο μπλουζάκι, σορτσάκι και αθλητικά παπούτσια την ημέρα της εξαφάνισης.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 ή με τα αστυνομικά τμήματα.

Υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση μέσω της εφαρμογής Missing Alert app. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 16χρονου Αντώνη Π., τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (11/06) από την περιοχή της Νίκαιας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 12/06/2026, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αντώνης Π. έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια .Έχει ύψος 1.84μ. και βάρος 70 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπλουζάκι,μαύρο σορτσάκι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.