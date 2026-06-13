Μαθητές στην Κένυα έφτιαξαν φίλτρο εξάτμισης από καρύδες και καλαμπόκι: Μειώνει τη ρύπανση έως 93,3%
Μετά τη βράβευσή τους στο Earth Prize για την Αφρική, οι δύο έφηβοι θέλουν να παράγουν 1.200 φίλτρα και να τα δοκιμάσουν σε 200 οχήματα.
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Δύο 17χρονοι μαθητές από την Κένυα έφτιαξαν ένα φίλτρο εξάτμισης από κελύφη καρύδας, καλαμπόκι, φύκια και ανακυκλωμένα υλικά, με στόχο να μειώσουν τη ρύπανση από τα οχήματα. Ο Fredrick Njoroge Kariuki και ο Miron Onsarigo, μαθητές της M PESA Foundation Academy στην κομητεία Kiambu, δημιούργησαν το HewaSafi, ένα χαμηλού κόστους φίλτρο εξάτμισης φτιαγμένο με κελύφη καρύδας, καλαμπόκι, φύκια και ανακυκλωμένα υλικά.
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