Μαθητές στην Κένυα έφτιαξαν φίλτρο εξάτμισης από καρύδες και καλαμπόκι: Μειώνει τη ρύπανση έως 93,3%

Δύο 17χρονοι μαθητές από την Κένυα έφτιαξαν ένα φίλτρο εξάτμισης από κελύφη καρύδας, καλαμπόκι, φύκια και ανακυκλωμένα υλικά, με στόχο να μειώσουν τη ρύπανση από τα οχήματα. Ο Fredrick Njoroge Kariuki και ο Miron Onsarigo, μαθητές της M PESA Foundation Academy στην κομητεία Kiambu, δημιούργησαν το HewaSafi, ένα χαμηλού κόστους φίλτρο εξάτμισης φτιαγμένο με κελύφη καρύδας, καλαμπόκι, φύκια και ανακυκλωμένα υλικά.

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