Διευθυντής Μετρό Θεσσαλονίκης: «Με κάρτα ή με κινητό η είσοδος πιθανόν πριν το τέλος του έτους»

Στα τέλη Ιουλίου το «πράσινο φως» για την πλήρη λειτουργεία του μετρό Θεσσαλονίκης από και προς Καλαμαριά

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Διευθυντής Μετρό Θεσσαλονίκης: «Με κάρτα ή με κινητό η είσοδος πιθανόν πριν το τέλος του έτους»

Πολίτης χτυπάει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης

MotionTeam
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μέχρι το τέλος του έτους, η είσοδος στο Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να γίνεται με κάρτα ή κινητό, χωρίς έκδοση εισιτηρίου από μηχάνημα.
  • Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται η έκδοση του Πιστοποιητικού Εγκατάστασης που θα εγκρίνει την επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά.
  • Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη βασική γραμμή και την επέκταση χωρίς μετεπιβίβαση έως την Καλαμαριά.
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«Ο στόχος μας είναι μέχρι και το τέλος του έτους να μπορεί το επιβατικό κοινό να περνάει από τις πύλες του μετρό με την επίδειξη κάρτας ή με το κινητό, χωρίς να βγάζει εισιτήριο από το μηχάνημα». Αυτό γνωστοποίησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107, ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκος Δένης.

«Δυστυχώς ο κόσμος πετάει τα εισιτήρια, ενώ μπορεί να τα επαναφορτίσει έως και 255 φορές. Είναι μια αλλαγή που δεν θα ισχύσει από τώρα, όμως θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα έως και το τέλος του έτους. Ήδη στους σταθμούς της Καλαμαριάς, έχουν γίνει οι απαραίτητες αλλαγές στις πύλες, αλλά θα ισχύσει λίγο αργότερα. Επιπλέον όταν θα ολοκληρωθούν οι αλλαγές, οι επιβάτες που θα μπαίνουν στο Μετρό με κάρτα ή κινητό δεν θα χρειάζονται κάτι άλλο κατά την έξοδο», υπογράμμισε ο Νίκος Δένης.

Τέλη Ιουλίου η λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά

Στο μεταξύ, θέμα ημερών είναι η έκδοση του Πιστοποιητικού Εγκατάστασης από τον ανεξάρτητο, διεθνή οίκο αξιολόγησης που τρέχει τις σχετικές διαδικασίες, το οποίο θα πιστοποιεί την αρτιότητα και την ασφάλεια των υποδομών του έργου.

«Αυτό που θα καθορίσει την ακριβή ημερομηνία που θα ανοίξουμε, είναι το πιστοποιητικό. Οι άνθρωποι από τη Γερμανική Εταιρία πιστοποίησης έχουν έρθει ήδη δύο φορές και έχουν επιθεωρήσει το έργο από άκρη σε άκρη. Μόλις πάρουμε την πιστοποίηση θα ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία των εγκαινίων. Μπορεί να είναι και μια μέρα νωρίτερα ή μια μέρα αργότερα από τις 28 Ιουλίου, ξεκαθάρισε ο Νίκος Δένης.

Στο μεταξύ, σε πρώτη φάση και αφού εκδοθεί το πρώτο καθοριστικό έγγραφο, οι επιβάτες που κινούνται στη βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα μπορούν να επιβιβάζονται και στους συρμούς που φέρουν την ένδειξη της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η διαδρομή με επιβάτες για τους συγκεκριμένους συρμούς θα τερματίζει στον σταθμό 25ης Μαρτίου, όπου θα γίνεται υποχρεωτική αποβίβαση.

Τα τρένα θα συνεχίζουν χωρίς επιβάτες μέχρι τη Μίκρα, απ’ όπου θα παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Αυτονόητο είναι ότι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η βασική γραμμή που εκτελεί το δρομολόγιο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία θα λειτουργεί κανονικά και απρόσκοπτα σε όλο της το μήκος.

Λίγες μέρες μετά, θα ακολουθήσει η έκδοση του δεύτερου, εξίσου σημαντικού πιστοποιητικού, το οποίο θα αφορά την Άδεια Λειτουργίας του συστήματος από την εταιρεία λειτουργίας του Μετρό, τη THEMA.

Όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η γραφειοκρατική και τεχνική διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου, γεγονός που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση των επίσημων εγκαινίων και την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης χωρίς καθυστερήσεις, με την ημερομηνία να "κλειδώνει" εκτός απροόπτου στις 28 Ιουλίου.

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν δοθεί σε πλήρη λειτουργία η επέκταση από και προς Καλαμαριά, οι επιβάτες δεν θα χρειάζεται να μετεπιβιβάζονται σε άλλο συρμό», κατέληξε ο Νίκος Δένης.

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