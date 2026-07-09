Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στο Καλοχώρι
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
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- Ξέσπασε φωτιά σε υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 18 πυροσβέστες.
- Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής απειλές για κατοικημένες περιοχές.
- Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει ξερά χόρτα ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για να την θέσουν υπό έλεγχο.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένη περιοχή, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
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