Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στο Καλοχώρι

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στο Καλοχώρι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξέσπασε φωτιά σε υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 18 πυροσβέστες.
  • Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής απειλές για κατοικημένες περιοχές.
  • Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει ξερά χόρτα ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για να την θέσουν υπό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένη περιοχή, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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