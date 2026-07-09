Κίνα: Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων - Αναφορές για αρκετούς νεκρούς
Προκαταρκτικά ευρήματα των αρμόδιων αρχών δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, όπου βρίσκονταν κάποια εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην πόλη Τζετζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν στη νοτιοανατολική Κίνα, με αναφορές για αρκετούς νεκρούς.
- Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, όπου υπήρχαν εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά.
- 183 πυροσβέστες και 35 οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μετά από ώρες.
- Αρκετοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν στην οροφή του κτιρίου λόγω του πυκνού καπνού.
- Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε άμεση διερεύνηση της αιτίας και αυστηρή λογοδοσία των υπευθύνων.
Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στη νοτιοανατολική Κίνα το μεσημέρι της Πέμπτης, με αναφορές να κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς, ενώ πυροσβέστες και διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου.
Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Κίνας CCTV, η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Πέμπτης σε ένα εργοστάσιο υποδημάτων στην πόλη Τζετζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν.
Αρκετά άτομα βρίσκονταν εγκλωβισμένα στην οροφή του κτηρίου, ενώ δεν έχει γίνει σαφές πόσα άτομα έχασαν την ζωή τους ή πόσα τραυματίστηκαν.
Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος, το οποίο μετέδωσε το CCTV, δείχνει φλόγες να έχουν τυλίξει το πολυώροφο εργοστάσιο, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό. Στα πλάνα φαίνονται επίσης, αρκετοί άνθρωποι να είναι παγιδευμένοι στην οροφή, ενώ καπνός τους κατακλύζει.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 17.40 (τοπική ώρα, 13.40 ώρα Ελλάδος), επιχείρησαν 183 πυροσβέστες και 35 οχήματα, σύμφωνα με το CCTV.
Προκαταρκτικά ευρήματα των αρμόδιων αρχών δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, όπου βρίσκονταν κάποια εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά, όπως δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος στο CCTV.
«Η αιτία του ατυχήματος πρέπει να προσδιοριστεί το συντομότερο δυνατόν και… οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν αυστηρά», δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.
Η πόλη Τζετζιάνγκ, η οποία βρίσκεται στην παράκτια επαρχία Φουτζιάν, αποτελεί σημαντικό κέντρο παραγωγής υποδημάτων και ενδυμάτων και συχνά αναφέρεται ως η «πρωτεύουσα των υποδημάτων» της Κίνας.