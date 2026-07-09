Κίνα: Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων - Αναφορές για αρκετούς νεκρούς

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην πόλη Τζετζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν στη νοτιοανατολική Κίνα, με αναφορές για αρκετούς νεκρούς.

Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, όπου υπήρχαν εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά.

183 πυροσβέστες και 35 οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μετά από ώρες.

Αρκετοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν στην οροφή του κτιρίου λόγω του πυκνού καπνού.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε άμεση διερεύνηση της αιτίας και αυστηρή λογοδοσία των υπευθύνων. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στη νοτιοανατολική Κίνα το μεσημέρι της Πέμπτης, με αναφορές να κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς, ενώ πυροσβέστες και διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Κίνας CCTV, η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Πέμπτης σε ένα εργοστάσιο υποδημάτων στην πόλη Τζετζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν.

Αρκετά άτομα βρίσκονταν εγκλωβισμένα στην οροφή του κτηρίου, ενώ δεν έχει γίνει σαφές πόσα άτομα έχασαν την ζωή τους ή πόσα τραυματίστηκαν.

? MASSIVE INFERNO: A horrific fire has just completely gutted a major shoe factory in Jinjiang, China, causing major casualties!



The blaze erupted at noon, trapping desperate workers on the multi-story rooftop surrounded by thick, suffocating black smoke as rescue teams… pic.twitter.com/KIfo2y2Bcs — Predictivemoney (@Predictivemoney) July 9, 2026

Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος, το οποίο μετέδωσε το CCTV, δείχνει φλόγες να έχουν τυλίξει το πολυώροφο εργοστάσιο, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό. Στα πλάνα φαίνονται επίσης, αρκετοί άνθρωποι να είναι παγιδευμένοι στην οροφή, ενώ καπνός τους κατακλύζει.

Shoe factory caught fire in Quanzhou, China ?? People trapped on the roof top.



China is a daηgerous country to live in. At least 1,000 fire incidents happen every day in China. https://t.co/xhh6jfLUcc pic.twitter.com/4JxsUF3YQs — Real Insight (@real_insight_1) July 9, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 17.40 (τοπική ώρα, 13.40 ώρα Ελλάδος), επιχείρησαν 183 πυροσβέστες και 35 οχήματα, σύμφωνα με το CCTV.

Προκαταρκτικά ευρήματα των αρμόδιων αρχών δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, όπου βρίσκονταν κάποια εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά, όπως δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος στο CCTV.

«Η αιτία του ατυχήματος πρέπει να προσδιοριστεί το συντομότερο δυνατόν και… οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν αυστηρά», δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Η πόλη Τζετζιάνγκ, η οποία βρίσκεται στην παράκτια επαρχία Φουτζιάν, αποτελεί σημαντικό κέντρο παραγωγής υποδημάτων και ενδυμάτων και συχνά αναφέρεται ως η «πρωτεύουσα των υποδημάτων» της Κίνας.