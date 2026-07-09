ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Αllwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 30 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Ρόδο, επέλεξε τα στοιχήματα «Εύρος Γκολ», «Τελικό Αποτέλεσμα» και «Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες» σε 13 αγώνες από το Παγκόσμιο και κέρδισε 16.483,66 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Τρικάστ της 3ης ιπποδρομίας από το Nottingham, ένας νικητής κέρδισε 1.356 ευρώ.