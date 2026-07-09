Η πάπια Πεκίνου προκαλέι εμπορικό πόλεμο Κίνας - Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τις εισαγωγές κινεζικής πάπιας, ανοίγοντας ένα νέο, απρόσμενο μέτωπο στον εμπορικό πόλεμο με το Πεκίνο λόγω καταγγελιών για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η πάπια Πεκίνου προκαλέι εμπορικό πόλεμο Κίνας - Ευρώπης
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Η πάπια Πεκίνου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σοβαρής εμπορικής σύγκρουσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει μια ειδική έρευνα, γνωστή ως έρευνα αντιντάμπινγκ, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες πέντε ευρωπαίων παραγωγών. Στην πράξη, οι Ευρωπαίοι κατηγορούν την κινεζική κυβέρνηση ότι χρηματοδοτεί κρυφά τους δικούς της παραγωγούς, επιτρέποντάς τους να πουλάνε το κρέας στην Ευρώπη σε τιμές εξωπραγματικά χαμηλές, κάτω ακόμα και από το κόστος παραγωγής, με σκοπό να εξαφανίσουν τον τοπικό ανταγωνισμό.

Το κόλπο με τις ζωοτροφές και τα πενταετή πλάνα

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το Πεκίνο χρησιμοποιεί το 14ο και το 15ο Πενταετές Πρόγραμμα Αγροτικού Εκσυγχρονισμού για να μοιράζει επιδοτήσεις. Την ίδια ώρα, η κινεζική κυβέρνηση ενισχύει οικονομικά τη δική της βιομηχανία επεξεργασίας σόγιας, με αποτέλεσμα οι Κινέζοι εκτροφείς να αγοράζουν πάμφθηνες ζωοτροφές. Κι όμως, αυτό το τεχνητά χαμηλό κόστος επιτρέπει στις κινεζικές πάπιες να πλημμυρίζουν την ευρωπαϊκή αγορά, προκαλώντας τεράστια ζημιά στους ντόπιους παραγωγούς που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτές τις τιμές.

Η έρευνα των Βρυξελλών θα ξεσκονίσει όλες τις εισαγωγές του 2025, εξετάζοντας από ολόκληρα πτηνά μέχρι κομμάτια κρέατος, είτε είναι νωπά είτε κατεψυγμένα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση ικανοποίηση της AVEC, της ένωσης που εκπροσωπεί τον κλάδο των πουλερικών στην Ευρώπη, η οποία ζητά την άμεση επιβολή διορθωτικών δασμών για να αποκατασταθεί η ισορροπία.

Αντίποινα και το επόμενο crash test

Η ιστορία αυτή περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, καθώς το Πεκίνο έχει ήδη απαντήσει με δικές του έρευνες και δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως το χοιρινό, τα γαλακτοκομικά και το μπράντι. Μέχρι τώρα η ΕΕ εστίαζε κυρίως σε βιομηχανικά και χημικά προϊόντα, αλλά η υπόθεση με την πάπια Πεκίνου δείχνει ότι ο πόλεμος μεταφέρεται για τα καλά στα ράφια των τροφίμων.

Σαν να μην έφτανε η οικονομική κόντρα, το ζήτημα περιπλέκεται και από πρόσφατους ευρωπαϊκούς ελέγχους που έδειξαν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφάλειας τροφίμων της Κίνας για τα πουλερικά. Αν και οι εισαγωγές δεν σταμάτησαν, καθώς οι Κινέζοι υποσχέθηκαν διορθώσεις, ένας νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2026, γεγονός που αναμένεται να κρατήσει την ένταση στα ύψη.

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