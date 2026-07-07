«Βιβλικές» εικόνες στην Κίνα από τις πλημμύρες - Νεκροί, καταστροφές και φίδια στους δρόμους

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ένταση και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως θα αυξηθούν καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Βιβλικές» εικόνες στην Κίνα από τις πλημμύρες - Νεκροί, καταστροφές και φίδια στους δρόμους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι πλημμύρες στην Κίνα έχουν προκαλέσει 15 θανάτους, καταστροφή σχεδόν 5.000 σπιτιών και εκκένωση περίπου 50.000 κατοίκων.
  • Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε συνολική κινητοποίηση για επιχειρήσεις διάσωσης, περίθαλψη τραυματιών και στέγαση των πληγέντων.
  • Περίπου 800-900 φίδια διέφυγαν από πλημμυρισμένη φάρμα στο Χανγκτσού, με τουλάχιστον ένα περιστατικό δαγκώματος να νοσηλεύεται.
  • Μια κατολίσθηση στη βορειοδυτική επαρχία Γκανσού έχει θάψει 33 ανθρώπους, με τις αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.
  • Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αύξηση της έντασης και συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ η Κίνα επιδιώκει ουδετερότητα άνθρακα έως το 2060.
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Στο έλεος ακραίων καιρικών φαινομένων βρίσκονται περιοχές της Κίνας, όπου 15 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους, σχεδόν 5.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές και 22 κατέρρευσαν.

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις έχουν απομακρύνει περίπου 50.000 ανθρώπους από τα σπίτια του, σύμφωνα με έκθεση την Τρίτη (7 Ιουλίου), ωθώντας τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να ζητήσει "συνολική" κινητοποίηση της προσπάθειας διάσωσης.

Περιοχές της κεντρικής επαρχίας Χουμπέι επλήγησαν τη Δευτέρα από «σοβαρό επεισόδιο ατμοσφαιρικής μεταφοράς» που προκάλεσε «καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους» που σάρωσαν πόλεις όπως η Χουανγκσί και η Χουανγκγκάνγκ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε «την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την οργάνωση επιχειρήσεων έκτακτης βοήθειας, την περίθαλψη των τραυματιών και τη στέγαση των πληγέντων κατοίκων, καθώς και για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου πρόληψης και ανακούφισης», ανέφερε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Αυτοί οι τύποι φυσικών καταστροφών είναι συνηθισμένοι σε όλη την Κίνα, ειδικά το καλοκαίρι, όταν ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν έντονες βροχοπτώσεις ενώ άλλες ασφυκτιούν από τη ζέστη.

Στη Νανίνγκ, την περιφερειακή πρωτεύουσα της Γκουανγκσί, οι καταρρακτώδεις βροχές κατέστρεψαν φράγματα με χείμαρροι λάσπης «έπνιξαν» τα πάντα στο πέρασμα τους

Πλάνα δείχνουν μερικώς βυθισμένα σπίτια και αυτοκίνητα σε άλλα σημεία της περιοχής, διασώστες που φορούσαν σωσίβια και κράνη, ενώ άλλοι σε λαστιχένιες βάρκες έψαχναν για ανθρώπους που αντιμετώπιζαν προβλήματα.

Στο πανδαιμόνιο που επικρατεί μια «απόδραση» προκαλεί αρκετά προβλήματα. Περίπου 800 με 900 φίδια διέφυγαν στο Χανγκτσού, όταν πλημμύρισε η φάρμα όπου εκτρέφονταν. Αν και όπως αναφέρουν τα κινεζικά ΜΜΕ τα περισσότερα μη δηλητηριώδη νερόφιδα, αλλά ένας χωρικός δαγκώθηκε και νοσηλεύεται, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Οι κάτοικοι καλούνται να αναφέρουν θεάσεις αντί να προσπαθήσουν να πιάσουν οι ίδιοι τα φίδια.

Αλλού στην Κίνα, μια κατολίσθηση σε ένα χωριό στη βορειοδυτική επαρχία Γκανσού έθαψε 33 ανθρώπους το πρωί της Τρίτης, συμπεριλαμβανομένων 17 που αργότερα ανασύρθηκαν, ανέφερε το CCTV.

Οι τοπικές αρχές «εργάζονται με όλες τους τις δυνάμεις» για να αναζητήσουν όσους εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι, «να στεγάσουν σωστά τους πληγέντες κατοίκους και να αποτρέψουν αυστηρά δευτερογενείς καταστροφές».

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ένταση και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως θα αυξηθούν καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται λόγω των εκπομπών ορυκτών καυσίμων.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο, αλλά είναι επίσης ένας παγκόσμιος γίγαντας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που στοχεύει να κάνει την τεράστια οικονομία της ουδέτερη ως προς τον άνθρακα έως το 2060.

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