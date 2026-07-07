Κίνα: Σε θάνατο πρώην αξιωματούχος για δωροδοκίες 325 εκατ. δολαρίων σε διάστημα 30 ετών

Στην τελική δήλωσή του ο καταδικασθείς «εξέφρασε την ενοχή και τη μεταμέλειά του» σύμφωνα με το δικαστήριο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κίνα: Σε θάνατο πρώην αξιωματούχος για δωροδοκίες 325 εκατ. δολαρίων σε διάστημα 30 ετών
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  • Ο Γιανγκ Γιουλίν, πρώην αξιωματούχος στη Ζώνη Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Ναντζίνγκ, καταδικάστηκε σε θάνατο για διαφθορά αξίας 325 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα 30 ετών.
  • Οι κατηγορίες εναντίον του περιλαμβάνουν υπεξαίρεση, δωροδοκία, κατάχρηση δημόσιων πόρων, κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.
  • Η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της διαφθοράς του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ.
  • Η προσωπική περιουσία του Γιανγκ θα κατασχεθεί και οι αρχές θα επιδιώξουν την ανάκτηση των δωροδοκιών.
  • Ο Γιανγκ είναι ο πιο πρόσφατος αξιωματούχος που καταδικάστηκε σε θάνατο για διαφθορά στην Κίνα, μετά από παρόμοιες περιπτώσεις το 2021 και το 2024.
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Στην εσχάτη των ποινών καταδικάστηκε ένας Κινέζος πρώην αξιωματούχος, καθώς κρίθηκε ένοχος για διαφθορά, αξίας 325 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια τριών δεκαετιών.

Ο Γιανγκ Γιουλίν, πρώην εκτελεστικός αναπληρωτής διευθυντής της Ζώνης Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Ναντζίνγκ, καταδικάστηκε σε θάνατο για τις κατηγορίες: υπεξαίρεση, προσφορά δωροδοκιών, κατάχρηση δημόσιων πόρων, κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.

Η έρευνα εναντίον του διεξήχθη στο πλαίσιο της μακροχρόνιας εκστρατείας κατά της διαφθοράς του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, έχει χρησιμοποιηθεί εν μέρει για την απομάκρυνση των πολιτικών αντιπάλων του.

Οι δωροδοκίες δόθηκαν στον Γιανγκ ως αντάλλαγμα για βοήθεια σε θέματα «ανάληψης έργων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, παραχώρησης γης και κεφαλαίου κίνησης», ανέφερε σε δήλωσή του το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο του Τσανγκζού.

Ο Γιανγκ «δέχτηκε παράνομα περιουσία και περιουσιακά στοιχεία» αξίας άνω των 2,21 δισεκατομμυρίων γιουάν (325 εκατομμύρια δολάρια) από το 1993 έως το 2023, ανέφερε το δικαστήριο.

Ο Γιανγκ προέβη σε τελική δήλωση στο δικαστήριο, στην οποία «εξέφρασε την ενοχή και τη μεταμέλειά του», ανέφερε το δικαστήριο της επαρχίας Τζιανγκσού.

Η προσωπική περιουσία του Γιανγκ σύμφωνα με το δικαστήριο θα κατασχεθεί και οι αρχές θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν το πλήρες ποσό που έλαβε ως δωροδοκίες.

Ο Γιανγκ ήταν ο πιο πρόσφατος αξιωματούχος που καταδικάστηκε σε θάνατο για διαφθορά τα τελευταία χρόνια στην Κίνα.

Το 2021, ο Λάι Σιαομίν, γραμματέας του κόμματος σε μια κρατική εταιρεία, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε για τα εγκλήματα της αποδοχής δωροδοκιών, της υπεξαίρεσης και της διγαμίας.

Το 2024, ο Λι Τζιανπίνγκ, τοπικός αξιωματούχος στην Εσωτερική Μογγολία, εκτελέστηκε αφού κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση και δωροδοκία.

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