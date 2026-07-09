Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το F-16 κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο

Snapshot Το F-16 δεν κατάφερε να ανοίξει τους τροχούς πριν την αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, υποδεικνύοντας πρόβλημα στο σύστημα πέδησης.

Ο πιλότος ειδοποίησε εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές και έλαβε οδηγίες για άμεση προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Οι αρχές του αεροδρομίου Ζακύνθου έθεσαν το χώρο σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού και διέκοψαν τις πολιτικές πτήσεις προσωρινά.

Η επιλογή της Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση υποδηλώνει σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που δεν επέτρεψε στον πιλότο να επιστρέψει στη βάση του Άραξου. Snapshot powered by AI

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου όταν ένα μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την πραγματοποίηση αναγκαστικής προσγείωσης στο αεροδρόμιο.

Ένα νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από τη βρετανική ηλεκτρονική εφημερίδα Metro, στο οποίο φαίνεται η προγείωση του F-16 Viper και η ταχύτητα με την οποία προσπαθεί ο πιλότος να φτάσει στον αεροδιάδρομο με ασφάλεια.

Όπως φαίνεται και στο video, το F-16 δεν έχει καταφέρει να ανοίξει τους τροχούς για να πραγματοποιήσει την προσγείωση, κάτι που δείχνει πρόβλημα στο σύστημα πέδησης.

Ο πιλότος του μαχητικού F-16, το οποίο ήταν αναβαθμισμένο Viper και ήταν ένα εκ των 54 που έχει η Πολεμική Αεροπορία, είχε ειδοποιήσει εγκαίρως το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και την βάση στον Άραξο από όπου είχε απογειωθεί για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Σε συννενόηση που διεκπεραιώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, ο χειριστής του μαχητικού F-16 έλαβε οδηγίες για άμεση προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Οι Αρχές του Πολιτικού Αερολιμένα του νησιού τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού και για όσο χρειαζόταν σταμάτησαν οι προσγειώσεις και απογειώσεις πολιτικών αεροσκαφών στη Ζάκυνθο.

Η επιλογή της αναγκαστικής προσγείωσης στη Ζάκυνθο δείχνει ότι το πρόβλημα ήταν τόσο μεγάλο που ο χειριστής του μαχητικού δεν είχε καν στη διάθεσή του τα πολύ λίγα λεπτά - 3 έως 4- που απαιτούνται για ένα F-16 προκειμένου να διανύσει την απόσταση μέχρι τον Άραξο.

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