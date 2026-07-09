Θεσσαλονίκη: Επεκτάθηκε η φωτιά δίπλα σε εργοστάσιο υγραερίου - Καίγεται επιχείρηση - Ήχησε το 112

Snapshot Η φωτιά ξεκίνησε από χόρτα σε χωράφι στο Καλοχώρι και επεκτάθηκε σε επιχείρηση και αποθήκες logistics.

Στις 16:13 στάλθηκε μήνυμα από το 112 για να κλείσουν οι πολίτες τα παράθυρά τους λόγω της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση.

Η φωτιά προκλήθηκε πιθανώς από καύση χόρτων σε παρακείμενο χωράφι και πέρασε σε παλέτες, πλαστικά και κτιριακή εγκατάσταση.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Η φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης από χόρτα σε χωράφι στο Καλοχώρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γρήγορα επεκτάθηκε στην παρακείμενη επιχείρηση εμπορίας πλακιδίων, πέρασε τον περίβολό της κι επεκτάθηκε σε αποθήκες logistics της εταιρείας.

Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς περιμετρικά της επιχειρήσεις για να μην επεκταθεί στα ξερά χόρτα και σε γειτονική επιχείρηση διανομής υγραερίου. Αφού ολοκληρώσουν την κατάσβεση περιμετρικά της επιχείρησης, οι πυροσβέστες θα εισέλθουν και στο εσωτερικό του εργοστασίου για να διαπιστώσουν και το μέγεθος της ζημιάς.

Στις 16:13 ήχησε μήνυμα από το 112 στην πόλη, με το οποίο καλούνται οι πολίτες να κλείσουν τα παράθυρά τους, λόγω της καύσης καμμένων πλαστικών υλικών. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστική Υπηρεσίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.00 σε αύλειο χώρο επιχείρησης, κοντά στην παραλία τού Καλοχωρίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας. Στη συνέχεια, η πυρκαγιά εισήλθε στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από τοπικά μέσα, οι φλόγες έχουν εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Λόγω της αλλαγής της κατεύθυνσης των ανέμων, αλλά και της τιτάνιας μάχης των Πυροσβεστών, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο διαμονής υγραερίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ενώ δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις από αέρος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε γιατί κάποιος φέρεται να έκαιγε χόρτα σε παρακείμενο της επιχείρησης χωράφι. Αρχικά έκαψε ξηρά χόρτα και γρήγορα πέρασε τον περίβολο της επιχείρησης κι επεκτάθηκε σε παλέτες και πλαστικά.

Στη συνέχεια οι φλόγες εισήλθαν στο εσωτερικό της κτηριακής εγκατάστασης της εταιρείας μεταφορών και οι πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση.

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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