Το «αντίο» της Σοφίας Αρβανίτη στην Μπόνι Τάιλερ - Το ντουέτο τους και τελευταία συνάντηση τους

Η Μπόνι Τάιλερ έγινε γνωστή με επιτυχίες όπως το «It's a Heartache» και το «Total Eclipse of the Heart», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts το 1983

Μίλτος Τσεκούρας

Το «αντίο» της Σοφίας Αρβανίτη στην Μπόνι Τάιλερ - Το ντουέτο τους και τελευταία συνάντηση τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μπόνι Τάιλερ πέθανε σε ηλικία 75 ετών σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
  • Η συνεργασία της Μπόνι Τάιλερ με τη Σοφία Αρβανίτη στο τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά / The Desert Is in Your Heart» αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή στην ελληνική δισκογραφία των αρχών του 1990.
  • Ο Μιχάλης Ρακιντζής έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σύμπραξη των δύο τραγουδιστριών, προωθώντας το τραγούδι και διευκολύνοντας την επικοινωνία τους μέσω της κοινής δισκογραφικής εταιρείας BMG.
  • Η Σοφία Αρβανίτη περιέγραψε τη συνεργασία με τη Μπόνι Τάιλερ ως επαγγελματική και απολαυστική, ενώ η πρώτη συνάντησή τους ήταν σε μια συναυλία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
  • Το 2023 οι δύο τραγουδίστριες συναντήθηκαν ξανά στο Sani Festival στη Χαλκιδική, όπου η Σοφία Αρβανίτη τόνισε την ανεμελιά και την παιδικότητα της Μπόνι Τάιλερ.
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Ο θάνατος της Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών επανέφερε στο προσκήνιο την πορεία μιας τραγουδίστριας που ταυτίστηκε με μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες της διεθνούς ποπ και ροκ σκηνής.

Η Ουαλή ερμηνεύτρια πέθανε το βράδυ της Τετάρτης σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας. Η είδηση προκάλεσε διεθνή συγκίνηση, καθώς το όνομά της είχε συνδεθεί επί δεκαετίες με τραγούδια όπως το «Total Eclipse of the Heart», το «Holding Out for a Hero» και το «It's a Heartache», αλλά και με μια χαρακτηριστική σκηνική παρουσία που άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία.

Πίσω από τη μεγάλη διεθνή καριέρα της, η Μπόνι Τάιλερ είχε αφήσει και ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στην Ελλάδα, μέσα από μια συνεργασία που για πολλούς παραμένει από τις πιο απρόσμενες στην ιστορία της εγχώριας δισκογραφίας. Η σύμπραξή της με τη Σοφία Αρβανίτη στο τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά / The Desert Is in Your Heart» ένωσε μια από τις πιο διάσημες φωνές παγκοσμίως με μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της ελληνικής ποπ σκηνής στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει η Σοφία Αρβανίτη, σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της συνεργασίας είχε ο Μιχάλης Ρακιντζής, ο οποίος λειτούργησε ως ο άνθρωπος που έφερε κοντά τις δύο τραγουδίστριες. Όπως έχει αναφερθεί, η κοινή τους δισκογραφική στέγη στην BMG διευκόλυνε την επικοινωνία, ενώ όταν έγινε γνωστό ότι η Μπόνι Τάιλερ θα ερχόταν στην Ελλάδα, ο Μιχάλης Ρακιντζής της έστειλε το τραγούδι, με αποτέλεσμα εκείνη να το ακούσει, να ενθουσιαστεί και τελικά να δεχθεί να συμμετάσχει στην ηχογράφηση.

Η γνωριμία και το ντουέτο τους

Το παρασκήνιο της γνωριμίας τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα από τις μαρτυρίες της Σοφίας Αρβανίτη για την πρώτη προσωπική τους επαφή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Το ντουέτο με την θεά Bonnie Tyler ήταν συγκλονιστικό. Εκείνη την περίοδο εργαζόμουν με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη “Σφεντόνα” και η Bonnie Tyler ήρθε και με καμάρωσε να τραγουδάω μαζί του». Στην ίδια αναφορά πρόσθεσε ότι η διεθνής τραγουδίστρια είχε πάρει μια ερασιτεχνική κάμερα και κατέγραφε στιγμές της βραδιάς, αστειευόμενη με τους παρευρισκόμενους.

«Ήταν πραγματικά απολαυστικό να τη βλέπεις να δουλεύει το τραγούδι. Το προσέγγισε με απόλυτο επαγγελματισμό και η συνεργασία μαζί της ήταν μια φανταστική εμπειρία».

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών δεν έμεινε μόνο στη δισκογραφική συνεργασία των αρχών της δεκαετίας του 1990. Το 2023, η Μπόνι Τάιλερ και η Σοφία Αρβανίτη συναντήθηκαν ξανά με αφορμή την εμφάνιση της πρώτης στο Sani Festival στη Χαλκιδική, αναζωπυρώνοντας τη μνήμη εκείνης της σύμπραξης. Η Σοφία Αρβανίτη περιέγραψε εκείνη τη συνάντηση με θερμά λόγια, λέγοντας ότι όταν μπήκε στο καμαρίνι, η Μπόνι Τάιλερ την αγκάλιασε, ενώ σε άλλη τηλεοπτική της εμφάνιση σχολίασε πως η τραγουδίστρια «μεταδίδει ανεμελιά και παιδικότητα».

Σήμερα η Σοφία Αρβανίτη αποχαιρέτησε την Μπόνι Τάιλερ με μια φωτογραφία από την τελευταία τους συνάντηση: «Μόλις πριν 3 χρόνια πριν. Στο Sani festival στη Χαλκιδική, ανέμελες, χαρούμενες και αγκαλιά με τις μουσικές μας...μα ο χρόνος...»

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