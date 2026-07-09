Γερμανία: Σε 10 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Έλληνας που χτύπησε θανάσιμα ελεγκτή τρένου

Snapshot Ο 26χρονος Έλληνας καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης για τον θάνατο του ελεγκτή τρένου στη Ρηνανία τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο κατηγορούμενος χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι τον 36χρονο ελεγκτή, προκαλώντας εγκεφαλική αιμορραγία που οδήγησε στον θάνατό του.

Η επίθεση συνέβη όταν ο ελεγκτής ζήτησε από τον νεαρό να κατέβει από το τρένο λόγω έλλειψης εισιτηρίου.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την επίθεση αλλά αρνήθηκε πρόθεση δολοφονίας και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Η υπεράσπιση του 26χρονου ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Snapshot powered by AI

Με 10 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε ο Έλληνας υπήκοος της Γερμανίας που προκάλεσε τον θάνατο ενός ελεγκτή τρένου στη Ρηνανία, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Τσβαϊμπρίκεν έκρινε ένοχο τον 26χρονο Έλληνα για το φονικό χτύπημα που προκάλεσε τον θάνατο του 36χρονου ελεγκτή Σερκάν Καλάρ, τουρκικής υπηκοότητας, στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Το χρονικό

Ο 26χρονος ταξίδευε μόνος σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο στη Ρηνανία – Παλατινάτο. Κατά τον έλεγχο εισιτηρίων διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος δεν είχε και ο ελεγκτής του ζήτησε να κατέβει από το τρένο στον επόμενο σταθμό όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Ο νεαρός όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά χτύπησε άγρια τον ελεγκτή Σερκάν Κ. με επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων.

Από τα χτυπήματα προκλήθηκε εγκεφαλική αιμορραγία και δυστυχώς κατέληξε ύστερα από περίπου ένα 24ωρο στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την επίθεση, αρνήθηκε ωστόσο κάθε πρόθεση δολοφονίας και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Η υπεράσπισή του ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

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