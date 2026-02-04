Γερμανία: Νεκρός ελεγκτής εισιτηρίων τρένου ύστερα από επίθεση - Τον ξυλοκόπησε 26χρονος Έλληνας

Η βίαιη επίθεση σε περιφερειακό τρένο είχε τραγική κατάληξη για τον 36χρονο μηχανοδηγό, ο οποίος δέχθηκε απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι από έναν 26χρονο Έλληνα

Στα χέρια των Αρχών της Γερμανίας βρίσκεται ένας 26χρονος Έλληνας, που φέρεται να σκότωσε έναν ελεγκτή τρένου ύστερα από καυγά, που έλαβε χώρα στο Λάντστουλ, στα νότια της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Η βίαιη επίθεση σε περιφερειακό τρένο είχε τραγική κατάληξη για τον 36χρονο μηχανοδηγό. Ο 36χρονος Σερκάν Κ., πατέρας δύο παιδιών, πέθανε στο νοσοκομείο, αφού οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή από τη Δευτέρα το βράδυ, που έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν.

Ο γερμανικός Τύπος, που κάνει εκτενή αναφορά στο έγκλημα, αναφέρουν ότι ο μηχανοδηγός δέχθηκε επίθεση από μια ομάδα ατόμων. Η άγρια ​​επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του περιφερειακού τρένου από τον σταθμό Landstuhl. Σύμφωνα με την Bild, ο Σερκάν Κ. ζήτησε να ελέγξει τα εισιτήρια μιας ομάδας τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών. Ένας 26χρονος Έλληνας από αυτήν την ομάδα επιτέθηκε στον μηχανοδηγό. Είχε προηγηθεί καβγάς επειδή ο άνδρας δεν μπορούσε να επιδείξει εισιτήριο.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι «ο ύποπτος είναι ένας 26χρονος Έλληνας πολίτης χωρίς κατοικία στη Γερμανία. Οδηγήθηκε χθες ενώπιον δικαστή, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης». Ο άνδρας είναι ύποπτος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Πώς έγινε το συμβάν

Σύμφωνα με την BILD, το περιστατικό εξελίχθηκε ως εξής: Ο άνδρας σηκώθηκε, έσπρωξε τον ελεγκτή μακριά και φέρεται να τον απώθησε με γροθιά. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο ελεγκτής αρχικά προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση και κράτησε απόσταση. Όταν ο ελεγκτής τελικά ζήτησε από τον 26χρονο να κατέβει από το τρένο, ο άνδρας, σύμφωνα με μάρτυρες, άρχισε να τον χτυπάει ανελέητα. Ο ελεγκτής κατέρρευσε αφού δέχτηκε επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Η ομοσπονδιακή Αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά μετά την επίθεση. Οι αστυνομικοί άρχισαν αμέσως να κάνουν ανάνηψη στον οδηγό, ο οποίος ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος. Με την πάροδο ενός ακόμη δεκαλέπτου έφτασαν οι παραϊατρικοί κι ανέλαβαν τη φροντίδα του και τη διακομιδή στο νοσοκομείο.

Η επικεφαλής των σιδηροδρόμων Έβιλαν Πάλα μίλησε για το τραγικό συμβάν λέγοντας: «Αυτός ο τραγικός θάνατος με αφήνει άφωνη και βαθιά θλιμμένη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Serkan C., στους φίλους του και στους συναδέλφους του. Εμείς στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί συνεχίζουν να συμβαίνουν τέτοια ξεσπάσματα βίας. Εμείς - οι πολιτικοί, η κοινωνία - πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους σιδηροδρομικούς εργαζόμενους στη χώρα. Εμείς στην Deutsche Bahn είμαστε σε πένθος».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε εθνικό επίπεδο στις 3 μ.μ. – με ανακοινώσεις στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα τρένα.

