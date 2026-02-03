Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος
Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Αμβούργο και σε χωριό της Ελλάδας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κρατική ασφάλεια της αστυνομίας στο Αμβούργο προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι ότι προέβησαν σε «ενέργειες σαμποτάζ» σε πλοία του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού (Bundesmarine).
Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Αμβούργο και σε χωριό της Ελλάδας.
Περισσότερα σε λίγο...
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα επιδόματα που δικαιούνται οι νέοι από το κράτος
14:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανεξάρτητα Κράτη: Ξεκίνησε η προπώληση για την καλοκαιρινή περιοδεία 2026
14:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αύριο Τετάρτη 4/2 το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα
09:25 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα
13:29 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Βούλα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο σπίτι του με τραύμα στον λαιμό
08:01 ∙ WHAT THE FACT