Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα

Αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα

Επιμέλεια - Άγγελος Βουράκης

  • Η Μαρία Καρρά αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή εγγύησης 100.000 ευρώ.
  • Αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σε υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Η υπόθεση αφορά την περίοδο από το 2011 έως το 2020.
Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία της, η Μαρία Καρρά, χήρα του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα. Μεταξύ των όρων που της επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η καταβολή εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Η ίδια αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, στο πλαίσιο υπόθεσης φοροδιαφυγής που φέρεται να ανέρχεται περίπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2011 έως 2020.

Ο συνήγορός της, Θεόδωρος Μαντάς, σε δήλωσή του ανέφερε ότι η εντολέας του έδωσε πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, προσκομίζοντας σημαντικό όγκο εγγράφων που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, στηρίζουν τους ισχυρισμούς της και αποσαφηνίζουν πλήρως την υπόθεση.

