Εκτόξευση ιρανικών πυραύλων σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ – Δύο νεκροί στο Τελ Αβίβ

Δυο πολίτες σκοτώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Ραμάτ Γκαν, προάστιο του Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, με την ισραηλινή αστυνομία να κάνει λόγο από την πλευρά της για πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν στον τομέα.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δημοσιοποίησε μέσω X εικόνες που δείχνουν κάποιες ζημιές, ιδίως αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και συντρίμμια.

Magen David Adom rapid response vehicle seriously damaged by missile in central Israel.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον δυο εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε την εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις και είδαν τουλάχιστον δυο λάμψεις στον ουρανό, αφού ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την «αναχαίτιση της απειλής» των ιρανικών πυραύλων.

Ήχησαν συναγερμοί σε διάφορες συνοικίες της πόλης, ενώ ο στρατός διέταξε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε τη Δευτέρα ότι θραύσματα πυραύλων του Ιράν και πυραύλων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κατέπεσαν στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ιδίως σε μικρή απόσταση από το ισλαμικό τέμενος αλ Ακσά και τη βασιλική του Ναού της Αναστάσεως.