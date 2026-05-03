Καιρός - Ζιακόπουλος: Ευνοϊκές συνθήκες για παγετό ακτινοβολίας - Πού συνεχίζεται η κακοκαιρία

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος ανέλυσε τα μετεωρολογικά δεδομένα, ύστερα από την έλευση του μίνι-χειμώνα που έπληξε την επικράτεια τις προηγούμενες 48 ώρες, ενώ στα ανατολικά τμήματα της χώρας, συνεχίζεται ακόμα η επέλαση της κακοκαιρίας.

Μάλιστα, οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Τα... απομεινάρια της κακοκαιρίας, θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και της νότιας Ελλάδας με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η ανάρτηση του κ. Ζιακόπουλου, συνοδεύεται από τον παρακάτω χάρτη, τον οποίο επεξηγεί.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία διακρίνουμε τα μεγάλα (μακρά) κύματα που είναι γνωστά ως κύματα Ρόσμπι ή πλανητικά κύματα (σιέλ βελάκια στον χάρτη) και τα μικρών διαστάσεων (βραχέα) κύματα (βλέπε διαταραχές Δ1 και Δ2 στον χάρτη) που εντοπίζονται συνήθως στην περιφέρεια μιας σκάφης ενός μεγάλου κύματος και είναι γνωστά ως σκάφες μικρού κυματισμού, μέγιστα στροβιλισμού, θύλακες ψυχρού αέρα ή θύλακες ενέργειας. Τα βραχέα κύματα κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα από τα μακρά κύματα-πλατφόρμες και συχνά προκαλούν παραμορφώσεις και αλλαγές στο σχήμα των μακρών κυμάτων. Η σημαντικότερη όμως επίδραση των βραχέων κυμάτων της ανώτερης ατμόσφαιρας ασκείται στην επιφάνεια της Γης με τη δημιουργία ή την ενίσχυση των βαρομετρικών συστημάτων. Αν τα μεγάλα κύματα θεωρηθούν οι διαμορφωτές της τάσης του καιρού, τα βραχέα κύματα είναι οι δημιουργοί του.

Μεταφέροντας την παραπάνω θεωρία στον καιρό αυτών των ημερών, θα λέγαμε ότι η τάση του καιρού άρχισε να αλλάζει από το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης με την επικράτηση της μεγάλης κλίμακας μεσημβρινής κυκλοφορίας στα Βαλκάνια και ο υετός έκτοτε διαμορφώνεται από τα βραχέα κύματα σε συνδυασμό με την αστάθεια και τα παιχνίδια των ανέμων με το ανάγλυφο. Σήμερα, η διαταραχή Δ1 του χάρτη είναι αυτή που στο υπόλοιπο διάστημα της ημέρας θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και της νότιας Ελλάδας με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις (ορεινά). Πέρα από αυτά, με το πέρασμα της διαταραχής, θα ενισχυθούν σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι στο Α-ΝΑ Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα φθάσουν τα 8 και πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ.

Κλείνοντας την ανάρτηση αυτή, να επισημάνουμε ότι: (α) η ψυχρή εισβολή του τελευταίου τριημέρου είναι εξαιρετικά σπάνια για τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής μας, (β) η ξαστεριά και οι ασθενείς άνεμοι απόψε τη νύχτα και νωρίς αύριο το πρωί στη Β-ΒΔ Ελλάδα δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για παγετό ακτινοβολίας, ο οποίος, όμως, δεν φαίνεται ικανός να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα και (γ) στα μέσα της νέας εβδομάδας επιστρέφει η άνοιξη».

